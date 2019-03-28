〈造紙法說〉永豐餘去年獲利年減10% 股息仍配0.6元 現金殖利率逾5%

永豐餘 (1907-TW) 今 (28) 日召開法說會，去 (2018) 年合併營收創歷史新高，但因為受到去年底國際漿紙價格驟跌影響，全年稅後純益年減 10%，儘管獲利衰退，但永豐餘董事會仍通過每股配發現金股利 0.6 元，維持與去年相同，現金殖利率 5.08%。今年展望則瞄準東南亞市場，尤其擴大越南產能。

永豐餘去年合併營收創 764.39 億元，創歷史新高，年增 14.48%，惟因去年下半年市場需求減緩，原物料價格下滑，導致毛利率只有 15.29%、營益率 3.09%，低於前年的 17.98%、4.43%，也拖累去年獲利衰退，歸屬母公司稅後純益 14.4 億元，年減 10.36%，每股純益 0.87 元，低於前年 0.97 元。

儘管獲利衰退，但永豐餘董事會仍通過每股配發現金股利 0.6 元，維持與去年相同，股利配發率從去年的 62% 拉升到 69%，對照永豐餘今天收盤股價 11.8 元，現金殖利率 5.08%。

此外，面對其他工紙同業榮成、正隆最近相繼宣布回台投資計畫，永豐餘副總殷國堂表示，該集團持續有在台灣加碼投資，但這波美中貿易戰，造成部分製造業從大陸撤出，很多可能流到東南亞，現階段永豐餘會把較多的力氣和心思花在越南等東南亞市場。

殷國堂進一步表示，永豐餘原本在南越就有 4 個廠，月產能約 2600 萬平方公尺，接下來還有擴產計畫。另外在北越也有兩個廠正在興建中，目標今年上半年完成，將成為公司今年比較大的成長動能。