台股盤前—受美股上周五同步重挫拖累 指數可能回測年線

台股上周五 (22 日) 受到亞股轉弱影響，指數漲多震盪，終場上漲 29.52 點、以 10639.07 點做收，成交量放大至 1303.55 億元，周線連 2 紅。法人指出，美股四大指數上周五同步下挫，恐影響台股今日表現，甚至可能向下回測年線，但預期拉回幅度不會太大，仍將處於高檔盤整格局。

美股三大指數上周五 (22 日) 重挫，Nasdaq 指數下挫約 196 點、費城半導體與標普 500 指數也有超過 40 點的跌點，市場擔憂，季底作帳最後一周，受到美股走弱，且歐洲股市也大幅下挫，加上台股波段已上漲 1200 點影響，大盤本周恐陷入拉回整理情況。

不過，由於台股融券回補本周將進入最高潮，包括台積電、台塑化、台化、國巨等大廠，將上演股東會前的融券回補，總計 189 家上市櫃企業、3 萬張融券，逾 28 億元的回補買盤，將在本周同步進場，可望力抗美股亂流。

市場焦點方面，偏光板大廠誠美材上周五無預警宣布，因資金周轉發生困難，各債權銀行為確保債權，凍結公司所有額度，導致正常購料受到嚴重影響，營運急轉直下，不得不聲請債務協商，也使生產受阻。目前偏光板正處於供不應求情況，近期陸續漲價 5% 至 10%，誠美材風暴恐導致偏光板供應更吃緊，面板業出現關鍵零組件斷鏈危機。

晶圓載具廠家登遭美商英特格 (Entegris. Inc) 提起侵害專利訴訟，經台灣智財法院一審判決，須賠償英特格約新台幣 9.7887 億元，恐侵蝕家登每股純益達 13.9 元。不過，家登已取得有力證據，將在收到判決書後，提起二審上訴與其他行動，在全案定讞前將提供 9.8 億元與轉投資股票供擔保，得免為假執行，並強調不影響客戶權益，也不影響今年預期的營收狀況。

全球智慧手機龍頭三星新款旗艦機 Galaxy S10 系列上市後，兩岸銷售情況佳，其中，在中國上市不到半個月，已銷售超過 50 萬支，市占率從原本 1%，一舉躍升至 3.6%，台灣買氣也優於電信業者預期，較前一代 S9 系列機種表現佳。隨著 S10 系列熱銷，有望帶旺 GIS-KY、大立光、雙鴻等供應鏈業績。

法人指出，台股這段期間，漲勢相對美股與亞股強勢，不過，美股四大指數上周五同步下挫，恐影響台股今日表現，甚至可能向下回測年線，但台股今年漲幅較多數國家少，預期跌幅不會如去年 10 月股災一般，拉回幅度不會太大，仍將處於高檔盤整格局。

