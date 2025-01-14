賣掉靈魂！奧迪今年全車系新車將都搭載華為智駕系統

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-14 09:50

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中國科技大廠華為持續擴大在汽車界的朋友圈，一汽奧迪銷售公司執行副總經理李鳳剛上周六 (日) 表示，今年新上市產品都會和中國重量級車用軟體廠商合作來提供更好的智駕和智慧座艙的技術。

中國汽車媒體《懂車帝》報導，華為靈魂正吃透中國所有國營大車廠，長安、東風、北汽、奇瑞、上汽、廣汽等已都被華為拿下。華為與長安打造阿維塔，與北汽打造享界，與奇瑞打造智界，與賽力斯打造問界。

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廣汽也已經確認注資 15 億人民幣成立一個新公司，將與華為重新打造一個全新的高端品牌，曾不願擁抱華為的上汽，如今也放下自身驕傲，投奔華為智駕。

除了國營車廠外，合資車廠跟民營車廠也都接入華為，例如日產、本田、豐田三大車企，而奧迪則只是又一個投奔華為智駕的合資車廠罷了。

但奧迪有兩大不同，一則它是第一家接入華為智駕的德系豪華品牌，其次它是第一家把華為智駕嵌入燃油車的合資車廠。

報導指出，燃油車搭載智駕系統有其缺陷，像電機輸出功率，只要控制轉速，就能精準控制動力。電動車與智駕系統，才是天造地設的一對，可燃油車怎麼實現動力分配的精準控制呢？如何才能適配華為智駕呢？這個暫時還沒有人知道。可以確認的是，為了解決燃油車與智駕系統的適配性問題，奧迪聯合華為，對智駕系統進行了客製化研發。

奧迪能否藉助華為智駕在新能源時代站穩腳跟這一問題並不好回答，奧迪有品牌光環跟先進的機械控制技術兩大光環。

電動車有一個天然缺陷，就是冬季續航跟不上，要解決此問題有兩個辦法，不是突破固態電池技術，就是繼續燒油，讓燃油車也帶上智能化技術。

短期內，突破固態電池技術太難了，就算突破也會貴到離譜，因為從實驗室到規模化量產，還有很長的距離。因此，最簡單的辦法就是讓燃油車帶上智能化技術，這便同時解決電動車冬季續航打折，燃油車智慧化程度太低的問題。