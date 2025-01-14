【產業趨勢】台灣IC設計成長性高，但產業競爭激烈！這四家業者爭霸：誰能笑到最後？

一、IC 群的成長契機與挑戰

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(1) 與 ARM 結為合作夥伴，有助於進一步擴大客戶群。力旺 10/2024 與 ARM 簽署第一份 3nm 客戶授權案 (終端應用為雲端資料中心)，合作案出現進展，未來將共同推廣客戶並ㄧ起開發整合新 IP 以提高更強化的安全性能。