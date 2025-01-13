外資揮刀狂砍555億元 大賣鴻海7.2萬張、台積電1萬張不手軟
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-13 18:18
台股今 (13) 日早盤由紅翻黑，一路下殺，終盤收收 22488.33 點，下跌 523.53 點，跌幅 2.23%，摜破季線、半年線，成交量 4421.8 億元；三大法人合計賣超 698.85 億元，其中外資賣超 555.97 億元，賣超金額為史上第 11 大，主要賣超鴻海 7.2 萬張、也賣超廣達 2 萬張、台積電 1 萬張以及多檔 ETF。
觀察三大法人今日動向，三大法人合計賣超 698.85 億元，外資及自營商同站賣方、投信獨站買方，外資賣超 555.97 億元，呈連四賣；自營商賣超 169.52 億、呈連四賣；投信終結連五賣轉買超 26.64 億元。
外資今日大舉敲進 00637L 元大滬深 300 正 2 1.7 萬張，及其餘 ETF，包括買超 00680L 元大美債 20 正 2 1 萬張、00753L 中信中國 50 正 2 4553 張、00650L 復華香港正 2 4518 張，並買超泰金寶 - DR 1 萬張，新光金 7076 張，裕隆 6722 張，台塑 5602 張，力積電 5197 張，三商壽 3903 張。
外資主要賣出鴻海 7.2 萬張，及多檔 ETF，包括賣超 00940 元大台灣價值高息 3.4 萬張，00919 群益台灣精選高息 2.9 萬張，0056 元大高股息 2.8 萬張，00878 國泰永續高股息 2.3 萬張、00922 國泰台灣領袖 50 2 萬張，00712 復華富時不動產 1 萬張，並賣超廣達 2 萬張，台積電 1.5 萬張，台新金 1 萬張。
投信主要買超群益證 1 萬張，以及多檔金融股，包括中信金 3798 張、元大金 3716 張、永豐金 3672 張、第一金 2586 張，也買超航空股、長榮航 5609 張、台灣虎航 2375 張，航運股裕民 4567 張、慧洋 - KY 2810 張，並買超聯電 2521 張，。
投信今日主要調節 00881 國泰台灣 5G+ 6416 張，也賣超台灣高鐵 2989 張、遠百 2879 張，陽明 2694 張、國票金 2166 張，並賣超寶成 2019 張，華航 1994 張，統一證 1580 張，奇鋐 1279 張，宏碁 1207 張。
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