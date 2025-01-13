外資揮刀狂砍555億元 大賣鴻海7.2萬張、台積電1萬張不手軟

台股今 (13) 日早盤由紅翻黑，一路下殺，終盤收收 22488.33 點，下跌 523.53 點，跌幅 2.23%，摜破季線、半年線，成交量 4421.8 億元；三大法人合計賣超 698.85 億元，其中外資賣超 555.97 億元，賣超金額為史上第 11 大，主要賣超鴻海 7.2 萬張、也賣超廣達 2 萬張、台積電 1 萬張以及多檔 ETF。