輝達黃仁勳搭民航機入境台灣 颳起「仁來瘋」
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-14 16:17
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (14) 日正式飛抵台灣，來參加輝達台灣分公司周五 (17 日) 的尾牙，此次 AI 教主並未搭乘專機、而是搭乘民航班機入境，隨著近來 AI 話題持續延燒，預料將再掀起一波「仁來瘋」。
黃仁勳先前在美國 CES 展後的媒體記者會曾透露，此次來台參加台灣分公司尾牙期間，將再度拜訪通化夜市，並點名「Fruit Lady」(賣水果的老闆)，預期將讓台灣民眾掀起一波夜市追星熱潮，爭賭身價上兆元的皮衣男風采。
輝達台灣分公司尾牙預計將在本周五舉行，舉辦地點也從去年的台北喜來登移師至今年的南港展覽館，業界普遍預期，黃仁勳來台將照慣例與各家供應鏈會面，包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 與技嘉 (2376-TW) 等。
業界近期傳出，輝達正面臨供應鏈問題，GB200 NVL72 機櫃出貨量恐不如預期，GB300 也因持續改動主板設計，生產良率未可知等挑戰，皆讓外界對輝達上半年出貨量進行下修。
另外，輝達也預計在台灣設置海外總部，台灣各地皆積極爭取，台北各處包括南港調車場、台電 CR-1 都更案及一殯都曾被一一點名，另外，北士科、青埔也因具有龐大腹地，都成為外界熱議地點。
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