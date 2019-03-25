

◆盤勢分析

1. 美債殖利率曲線 10 年期與 3 個月期利差出現倒掛，為 2007 年以來首見，市場擔憂經濟衰退，四大指數分別下跌 1.77%~2.88%，由於週五歐美股市全面重挫，對台股短線形成壓力。

2. 台股上周五早盤以小高盤開出，再創本波新高，最高來到 10667 點，但受到外圍市場有走跌影響，指數回到平盤附近整理，終場在 2330 台積電拉高帶動下，指數上漲 29.52 點，以 10639.07 點作收，成交量為 1307.10 億元。

3.OTC 指數在 8299 群聯、5347 世界等走強帶動，指數繼突破年線之後，目前沿五日均線盤堅，當前櫃買指數均線集結於低檔年線附近，若能放量走強，均線將有向上發散機會，則多方有望續強。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：沿五日均線盤堅，低檔 10 日均線與年線黃金交叉，季線與半年線亦將黃金交叉。

(2) 量能：成交量大於五日均量，有利多方。

(3) 技術指標：日 KD 指標 80 以上，K 值與 D 值開口縮小，短線壓力漸增。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 37.9 億元；外資 + 28.48 億元、投信億 + 6.24 元、自營 + 3.18 億元。

5. 電子類股

(1) 被動元件：2478 大毅 2018 年稅後 EPS7.26 元，外資近期持續買入，股價低檔轉強；6173 信昌電去年獲利創新高，2 月營收受年假影響走弱，市場預期 3 月回溫，股價挑戰年線。

(2) 蘋果概念股：蘋果第二季出貨有望優於市場預期，相關概念股如 4943 康控 - KY、3105 穩懋等走強。

(3)PCB：受惠於 5G 以及車用相關需求，3044 健鼎走強；8046 南電營運谷底翻揚，今年有望轉虧為盈，股價轉強；8213 志超實施庫藏股，帶動股價漲停。

(4)IC 設計：3545 敦泰第一季恐虧損，但第二季營運好轉，股價突破年線；2454 聯發科受惠於 5G 自家晶片與 NOKIA 完成測試，激勵股價表現；3041 揚智 3 月 25 日法說，股價領先走強；8299 群聯預期第二季 NADE 走強，放量上漲。

6. 非電子類股

(1) 生技：4180 安成藥董事長以每股 72 元收購下櫃，股價漲停；4167 展旺的厄他培南針劑獲得上市許可，股價漲停；1760 寶齡富錦搶檢驗商機沿五日均線走揚；4116 明基醫攻牙科商機，盤中再創波段新高。

(2) 自行車: 自行車展 3 月 27 日登場，激勵 9914 美利達以及 9921 巨大股價表現。

7. 本週重要法說會，週一 1795 美時、2882 國泰金、3041 楊智、3231 緯創；週二 2356 英業達、6533 晶心科；週四 1305 華夏、2888 新光金、4971 IET-KY；週五 2618 長榮航、3037 欣興，其中國壽已確定無股利可上繳母金控，新光金也公告現金股利僅剩 0.2 元，配息率與後市還有沒有其他好消息，是法人最關注的焦點。

8.4960 誠美材料科技 03/22/2019 發布重訊，債權銀行因經營權爭議而停止誠美材動撥營運資金，造成資金周轉發生困難，誠美材於偏光板市佔率為 5% 上下，且 2H19 預計將有新產線開出，倘若公司因周轉失靈而導致營運停擺，將使得偏光板供給更為緊俏，日盛將視誠美材後續營運狀況，評估是否調升 8215 明基材評等。

