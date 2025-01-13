美對俄祭制裁 油價衝4個月新高 台化帶頭台塑四寶股價齊反彈

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-13 15:49

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國際油價在美國對俄羅斯能源業實施新一波制裁後大幅上揚，布蘭特原油價格突破每桶 81 美元，創下 4 個多月新高。油價反彈有利於塑化產品報價，台塑四寶今 (13) 日股價受激勵谷底反彈，其中台塑化漲幅最多近 7%。

美國上週五 (10 日) 為限制俄烏戰爭，對俄羅斯祭出規模最大石油制裁，目標包括兩家大型生產商、保險公司以及 183 艘油輪；將迫使中國和印度等主要買家轉向中東、非洲和美洲尋求替代供應。

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據外電報導，去年前 11 個月印度從俄羅斯的原油進口年增 4.5% 達到每日 176.4 萬桶，約占進口總量 36%；中國從俄羅斯進口原油年增 2%，達到每日 215.9 萬桶，約占進口總量 20%；若美國制裁成功，將大幅減少俄羅斯石油出口量，並迫使印度、中國從中東、非洲和美洲購買更多石油，進而提升油價及運輸成本。

布蘭特原油價格延續 10 日大漲 3.7% 的走勢，13 日直衝半年高點，至每桶 81.44 美元，西德州中級原油（WTI）2 月期貨也大漲 2.29% 至每桶 78.01 美元。