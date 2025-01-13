美對俄祭制裁 油價衝4個月新高 台化帶頭台塑四寶股價齊反彈
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-13 15:49
國際油價在美國對俄羅斯能源業實施新一波制裁後大幅上揚，布蘭特原油價格突破每桶 81 美元，創下 4 個多月新高。油價反彈有利於塑化產品報價，台塑四寶今 (13) 日股價受激勵谷底反彈，其中台塑化漲幅最多近 7%。
美國上週五 (10 日) 為限制俄烏戰爭，對俄羅斯祭出規模最大石油制裁，目標包括兩家大型生產商、保險公司以及 183 艘油輪；將迫使中國和印度等主要買家轉向中東、非洲和美洲尋求替代供應。
據外電報導，去年前 11 個月印度從俄羅斯的原油進口年增 4.5% 達到每日 176.4 萬桶，約占進口總量 36%；中國從俄羅斯進口原油年增 2%，達到每日 215.9 萬桶，約占進口總量 20%；若美國制裁成功，將大幅減少俄羅斯石油出口量，並迫使印度、中國從中東、非洲和美洲購買更多石油，進而提升油價及運輸成本。
布蘭特原油價格延續 10 日大漲 3.7% 的走勢，13 日直衝半年高點，至每桶 81.44 美元，西德州中級原油（WTI）2 月期貨也大漲 2.29% 至每桶 78.01 美元。
台塑四寶今日股價勁揚，台塑化 (6505-TW) 漲近 7%、台塑 (1301-TW) 漲近 3%、南亞 (1303-TW) 漲逾 1%、台化 (1326-TW) 漲近 1%。其餘塑化類股也走強，國喬 (1312-TW) 漲逾 3%、台苯 (1310-TW) 漲近 3%、華夏 (1305-TW) 漲近 2%。
台塑四寶日前發布 2025 年展望，面對中國大陸煉油、石化、塑膠產能過剩問題，將以差異化和轉型升級應對。台塑化預期 2025 年油價走勢將分歧，上半年受川普政府可能對中國加徵關稅影響面臨下跌壓力，下半年則因全球央行降息刺激需求，預期增至每日 1 億 463 萬桶的歷史新高。
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