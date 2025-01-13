〈焦點股〉輝達、AWS傳出供應鏈利空消息 16檔千金股推骨牌全倒

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-13 11:49

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台股今 (13) 日因輝達 (NVDA-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 的供應鏈傳出多項利空消息，引發資金退場效應，16 檔千金股全面重挫，尤以輝達、AWS 以及先進封裝相關供應鏈跌勢最重，如嘉澤 (3533-TW)、創意 (3443-TW) 等跌幅至少 6% 起跳，弘塑 (3131-TW) 更一度亮燈跌停。

市場今日傳出，輝達下修今年 CoWoS 需求量，由於輝達是目前台積電 CoWoS 需求量最大的客戶，此舉被外界解讀成 CoWoS 擴產放緩的警訊，相關供應鏈面臨修正壓力，也讓市場高度關注台積電週四法說釋出的展望。

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另外，AWS 供應鏈因釋出新規格 800G 產品良率不如預期，壓縮獲利空間，讓相關業者股價全面重挫。