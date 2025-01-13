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〈焦點股〉輝達、AWS傳出供應鏈利空消息 16檔千金股推骨牌全倒

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-13 11:49

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〈焦點股〉輝達、AWS傳出供應鏈利空消息 16檔千金股推骨牌全倒。(鉅亨網資料照)

台股今 (13) 日因輝達 (NVDA-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 的供應鏈傳出多項利空消息，引發資金退場效應，16 檔千金股全面重挫，尤以輝達、AWS 以及先進封裝相關供應鏈跌勢最重，如嘉澤 (3533-TW)、創意 (3443-TW) 等跌幅至少 6% 起跳，弘塑 (3131-TW) 更一度亮燈跌停。

市場今日傳出，輝達下修今年 CoWoS 需求量，由於輝達是目前台積電 CoWoS 需求量最大的客戶，此舉被外界解讀成 CoWoS 擴產放緩的警訊，相關供應鏈面臨修正壓力，也讓市場高度關注台積電週四法說釋出的展望。


另外，AWS 供應鏈因釋出新規格 800G 產品良率不如預期，壓縮獲利空間，讓相關業者股價全面重挫。

隨著市場利空消息不斷，台股今日小漲開出後一路下挫，重挫近 500 點，一舉摜破半年線大關，不僅台積電 (2330-TW) 失守月線，高價股也成殺盤重心，股王信驊 (5274-TW) 下挫近 4%，接近前波低點，力旺 (3529-TW) 也下跌超過 3%，力守 3000 元整數大關。

世芯 - KY(3661-TW)、大立光 (3008-TW)、緯穎 (6669-TW)、祥碩 (5269-TW)、旭隼 (6409-TW)、嘉澤 (3533-TW)、弘塑 (3131-TW)、川湖 (2059-TW)、聯發科 (2454-TW)、健策 (3653-TW)、創意 (3443-TW)、穎崴 (6515-TW)、AES-KY(6781-TW) 與台積電 (2330-TW) 等，全部都在盤下游走。

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台股千金股下挫台積電股王CoWoS擴產

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嘉澤1675-7.46%
AES-KY1110-1.77%
健策1350-2.88%
聯發科1400-4.44%
川湖1410-4.41%
旭隼1795-6.02%
祥碩1905-3.05%
緯穎2435-3.94%
大立光2620-4.73%
世芯-KY2810-4.58%
力旺3010-3.53%
信驊3295-4.08%
台積電1080-1.82%
創意1185-6.69%
弘塑1380-8.00%
穎崴1135-7.72%
輝達135.91-3.00%
亞馬遜218.94-1.44%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.69
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