〈焦點股〉輝達、AWS傳出供應鏈利空消息 16檔千金股推骨牌全倒
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-13 11:49
台股今 (13) 日因輝達 (NVDA-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 的供應鏈傳出多項利空消息，引發資金退場效應，16 檔千金股全面重挫，尤以輝達、AWS 以及先進封裝相關供應鏈跌勢最重，如嘉澤 (3533-TW)、創意 (3443-TW) 等跌幅至少 6% 起跳，弘塑 (3131-TW) 更一度亮燈跌停。
市場今日傳出，輝達下修今年 CoWoS 需求量，由於輝達是目前台積電 CoWoS 需求量最大的客戶，此舉被外界解讀成 CoWoS 擴產放緩的警訊，相關供應鏈面臨修正壓力，也讓市場高度關注台積電週四法說釋出的展望。
另外，AWS 供應鏈因釋出新規格 800G 產品良率不如預期，壓縮獲利空間，讓相關業者股價全面重挫。
隨著市場利空消息不斷，台股今日小漲開出後一路下挫，重挫近 500 點，一舉摜破半年線大關，不僅台積電 (2330-TW) 失守月線，高價股也成殺盤重心，股王信驊 (5274-TW) 下挫近 4%，接近前波低點，力旺 (3529-TW) 也下跌超過 3%，力守 3000 元整數大關。
世芯 - KY(3661-TW)、大立光 (3008-TW)、緯穎 (6669-TW)、祥碩 (5269-TW)、旭隼 (6409-TW)、嘉澤 (3533-TW)、弘塑 (3131-TW)、川湖 (2059-TW)、聯發科 (2454-TW)、健策 (3653-TW)、創意 (3443-TW)、穎崴 (6515-TW)、AES-KY(6781-TW) 與台積電 (2330-TW) 等，全部都在盤下游走。
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