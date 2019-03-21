中美晶去年每股賺3.36元 擬配息3元 殖利率約4.39%

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 今 (21) 日召開董事會，並通過去年財報與盈餘分派案，中美晶去年第 4 季受到提列資產減損 22.67 億元影響，單季轉虧，稅後虧損 5.77 億元，每股虧損 0.99 元，惟全年仍維持獲利表現，稅後純益 19.51 億元，年增 88.4%，每股純益 3.36 元。董事會也通過每股擬配息 3 元，現金殖利率約 4.39%。

中美晶去年第 4 季營收 177.65 億元，季增 2.84%，年增 10.98%，毛利率 22.14%，季減 8 個百分點，年減 1.22 個百分點，營益率 14.44%，季減 7.99 個百分點，年增 0.17 個百分點；稅後虧損 5.77 億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 0.99 元。

中美晶去年全年營收 692.4 億元，年增 16.62%，毛利率 26.92%，年增 7.71 個百分點，營益率 19.03%，年增 8.38 個百分點；稅後純益 19.51 億元，年增 88.4%，每股純益 3.36 元。

中美晶去年由 50.84% 的子公司環球晶 (6488-TW) 所挹注的營收貢獻達 85.3%，使去年營收再寫新猷。即便去年第 4 季打掉多晶矽晶圓舊切片機與較舊的多晶電池等設備，認列資產減損 22.67 億元，使第 4 季營運單季轉虧，但全年仍維持獲利表現。

展望今年整體太陽能產業，中美晶表示，市場能見度未完全明朗，但需求動能有復甦好轉跡象，產業景氣可望優於去年，今年將審慎接單，以高轉換效率產品為行銷主力，以利基化產品為獲利主軸。

中美晶強調，未來除將致力於太陽能電池、模組的高轉換效率提升，並積極開發太陽能電站和建置智慧電網。此外，子公司環球晶的營收貢獻及營運績效，將為中美晶整體表現，挹注強力獲利根基。在財務結構穩健，現金水位佳且資金充裕下，將有動能展開轉型的戰略佈局。

此外，中美晶董事會今日也通過去年盈餘分派案與資本公積發放現金股利案，盈餘分配每股擬配發現金股利 2.3145 元，資本公積則提撥發放每股現金股利 0.6855 元，共將發放每股現金股利 3 元，與去年配息金額相同，配息率高達 89.3%。若以今日收盤價 68.4 元計算，現金殖利率約 4.39%。

