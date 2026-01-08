鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-08 18:00

中美晶 (5483-TW) 今 (8) 日公告 2025 年 12 月營收 71.87 億元，月增 14.52%，年增 7.19%，創歷史同期次高，第四季合併營收為 194.83 億元，季增 2.09%，年減 2.42%，累計 2025 年營收達 781.71 億元，年減 1.89%。

中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。(鉅亨網資料照)

中美晶旗下環球晶 (6488-TW)2025 年 12 月營收 55.06 億元，月增 16.86 %，年增 0.27%，創同期第三高，第四季合併營收 145.02 億元，季增 0.06%，年減 11.27%，累計 2025 年全年合併營收達 605.98 億元，年減 3.24%。

‌



環球晶於海外多地設有營運據點，集團營收中外幣交易比重相對較高，若以美元原幣計算，環球晶 2025 年營收表現穩定，2025 年全年美元計價合併營收為 19.47 億美元，幾乎與去年持平；中美晶營收亦受子公司環球晶圓營收之影響，若以美元原幣計算，2025 全年營收達 25.11 億美元，年增 1.24%。以美元計價之合併營收變化，顯示中美晶與環球晶實際營運表現仍維持穩健。

在通膨壓力趨緩與部分央行政策調整下，全球經濟維持溫和成長，惟地緣政治與貿易政策不確定性仍為市場帶來挑戰，半導體市場需求結構分化、復甦節奏不均，成熟製程相關應用庫存去化速度較預期平緩，終端消費市場回溫力道有限。

在此環境下，環球晶持續強化營運韌性，憑藉全球布局與在地化生產優勢，靈活調度產能並最佳化出貨配置，並加速新擴產線的客戶驗證與量產導入，積極回應客戶對在地化供應的長期需求。

隨著全球擴產計畫逐步收穫成果，環球晶多個關鍵營運據點與產品線營收表現亮眼，日本新潟、宇都宮子公司及丹麥子公司之 2025 年營收皆創歷史新高；產品方面，氮化鎵 (GaN) 等利基型產品表現尤為突出。

展望未來，隨著 AI、高速運算、矽光子應用及高效能電源管理等技術加速發展，將持續帶動高效率功率元件與先進材料需求攀升，高階應用矽晶圓與 SOI 晶圓需求強勁，氮化鎵 (GaN) 產能亦將維持滿載水準；新材料領域方面，環球晶相關技術與製程布局穩健推進，持續投入方形晶片與 12 吋碳化矽 (SiC) 等新型態材料之研發，並進行送樣與陸續推進相關技術，以因應市場對相關產品之關注與需求。

環球晶將持續聚焦大尺寸晶圓、先進製程及高附加價值特殊晶圓領域，結合全球製造據點的在地供應優勢與先進製程技術，藉由多元化布局與競爭優勢，穩健推動公司未來成長。

在太陽能產品製造方面，市場預期美國 2026 年全年太陽能安裝需求將達 40 至 42GW，受貿易管制及反傾銷、反補貼措施影響，太陽能晶片市場供不應求，台灣合規製造、高品質與高可靠度的產品優勢日益凸顯。

另外，隨著全球 5G 通訊、影音傳輸以及 VR 街景實境需求的激增，低軌衛星需求將於 2026 年迎來爆發性增長，在此趨勢下，台灣製造的中美晶太陽能電池產品，憑藉通過嚴苛信賴性測試、配合美系客戶終端應用驗證，穩健拓展國際市場、掌握成長商機。

在再生能源服務方面，隨著 2050 淨零排放政策推進，企業加速淨零轉型並加入 SBTi 承諾，政策與企業雙重動能帶動再生能源市場需求持續擴大。中美晶因應產業發展趨勢，深化再生能源事業布局，透過旗下全方位再生能源服務平台「續升綠能」，逐步建立涵蓋綠電開發、售電、儲能與節能的整合服務架構，回應企業在淨零轉型過程中的實務需求。

截至 2025 年 12 月底，續升綠能累計簽訂綠電合約已突破 180 億度，隨著市場需求擴大，續升綠能旗下售電公司續興與艾涅爾 2025 年合併營收較去年成長近 7 倍，後續營運動能有望隨市場需求擴大而逐步釋放。在強勁市場需求帶動下，集團旗下綠電服務事業展現出強勁的成長動能，持續放大市場能見度與影響力。

在關聯企業方面，朋程深化車用電子，並跨足 AI 伺服器電源及能源相關應用布局，整體營運動能穩健成長，2025 年營收達 81.06 億元，年增 6.9%，為歷史新高；宏捷科在高速無線傳輸晶片、LiDAR、濾波器 (Filter)、無人機等多元應用布局成效顯現，2025 年營收全年逐月攀升，全年營收達 41.17 億元，創歷史次高。

台特化受惠於先進製程帶動核心產品矽乙烷需求持續攀升，營運表現亮眼，2025 年個體營收 (未合併弘潔科技) 年增 20%，第四季和 12 月個體營收刷新紀錄，並已連續 11 個月營收較去年同期呈正成長；台特化 12 月合併營收 (合併弘潔科技) 更首度突破新台幣 3 億元，繳出亮眼成績。

台特化看好，隨著弘潔科技加入，台特化進一步強化從特殊氣體到設備零件表面精密加工、超高潔淨清洗與再生服務的一站式解決方案能力，全面提升對高階製程精密需求的覆蓋，合併弘潔科技後，2025 年全年合併營收達 19.9 億元，年增 128%，推動整體營運規模邁向新高。