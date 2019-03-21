巨大去年EPS達7.64元 昆山子公司擬申請大陸A股IPO

自行車廠巨大（9921-TW）去年營運回溫，今 (21) 日董事會通過去年稅後純益 28.64 億元，每股純益達 7.64 元，擬於股東常會提案配發每股現金股利 4.6 元；同時，巨大董事會今天也通過子公司捷安特輕合金科技（昆山）申請在大陸 A 股的 IPO 案。

巨大推動子公司捷安特輕合金科技（昆山）在中國大陸 A 股上市掛牌案，是近兩年繼臻鼎 - KY(4958-TW)、南僑 (1702-TW) 之後，又一台灣上市公司推動子公司在 A 股上市；其中，臻鼎 - KY 的大陸子公司鵬鼎，已完成在 A 股掛牌案。

巨大指出，子公司捷安特輕合金科技（昆山）公司在大陸所經營的新型合金材料和半固態及超塑鋁的製造及銷售業務，在大陸華東地區鋁擠型行業居於領導地位，推動捷安特輕合金科技（昆山）公司在自行車及摩托車輪轂製造業務在國際摩托車行業居於領導地位，所聚集的經濟效益非常明顯，如順利完成上市後有利於巨大公司及所有股東的投資利潤。

但巨大也指出，捷安特輕合金科技（昆山）公司公司未來送件時間、送件地點、發行條件、數量、價格及對象等仍存有不確定性及不可預測性。

巨大今天董事會通過去年財報，2018 年營收為 602.4 億元，創歷史次高，後純益 28.64 億元，年增 39.41%，每股純益達 7.64 元。股東會訂 6 月 21 日召開。

巨大日前獲經濟部投資臺灣事務所「歡迎臺商回臺投資行動方案」核准，將於台中市大甲、中科園區投資研發及營運總部，並設立自動化物流中心，預估投資金額逾 50 億元，將創造約 290 個就業機會。

巨大以生產 GIANT(捷安特)、Liv(女性自行車品牌) 自創品牌行銷全球，目前全球有 8 座生產基地，在面對美中貿易戰高關稅與歐盟對電動自行車課徵反傾銷稅的雙重壓力，決定在臺灣進行研、產、銷三位一體結合的投資。巨大在去年 11 月起已大幅擴充在大甲廠區的高階自行車及電動自行車產能。