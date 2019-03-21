宇峻去年每股盈餘4.62元創8年新高 擬配發4.3元股息 殖利率為6.7%

宇峻奧汀 (3546) 公布財報及股利政策。2018 年稅後淨利 1.9 億元，年增 11.7%，每股盈餘為 4.62 元，創 8 年來新高，董事會決議配發 4.3 元現金股利，為 9 年來最佳配股，盈餘配發率為 93% ，以昨天收盤價 64.2 元計，現金殖利率為 6.7%。宇峻 2018 年營收 11.33 億元，毛利率 87.88%，營益率 18.47%，稅前盈餘 2.39 億元，稅後淨利 1.9 億元，年增率 11.76%，每股盈餘為 4.62 元。



宇峻累計今年前 2 月營收 1.8 億元，較去年同期減少 20%，主要是因授權及海外子公司營收下滑所致。



宇峻指出，今年遊戲類型重點還是放在二次元遊戲，由於日本遊戲人口多、二次元題材受重視比例高，加上 ARPU 值 (每用戶平均收入) 高，因此，宇峻旗下兩款作品《英雄傳說：星之軌跡》、《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》接下來將會瞄準日本市場，《星之軌跡》預期可能於 5 月進軍日本。



宇峻今年上半年預計推出 5 款遊戲，其中《伊蘇》已於 1 月上市，下半年才會在日本推出。