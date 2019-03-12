多家航空公司下令停飛波音 為何美國卻發「適航」通知？

波音 737 MAX 客機在 5 個月內發生兩起空難，在伊索比亞航空公司一架波音 737 Max 8 於周日 (10 日) 墜毀並造成 157 人死亡後，大陸民航局決議撤掉該飛航機型。不過，美國聯邦航空總署 (FAA) 卻在週一 (11 日) 針對波音 737 Max 發布了的「持續適航通知」，表達對美國製造的噴射客機的信心。

「美國聯邦航空總署將不斷評估和監督美國商用飛機的安全性能，」交通部長 Elaine Chao 在採訪中表示。 「如果 FAA 發現安全相關的問題，將會立即採取適當行動。」

分析師表示，對於已經決議停飛的國家和航空公司來說，這一決定反映出他們對新科技的不熟悉以及對災難後續的擔憂。分析師表示，對於美國監管機構來說，要到達採取停飛等措施的標準還要更高。專家表示，在美國必須有一個明確的機械問題或特定的安全問題才能決議停飛。

「我不認為我們現在有具體的數據來證明這一點，」 前飛行員和華府航空安全顧問 John Cox 表示 :「停飛是很重大的決定，我們要非常謹慎地考慮才能合理的做出相關的決定。」

現任南加州大航空安全課程及前美國聯邦航空總署調查員 Thomas R. Anthony 認為，波音向全世界出售同一種飛機，但美國決定不停飛表現了美國對相關培訓和安全監督的信心。

「美國航空公司擁有強大的培訓素材和健全的新資訊發布機制，美國航空產業比世界上其他大多數國家更成熟。」Anthony 表示。「相較之下，各國安全標準可沒有不同，但監管機構的能力可能不同。各國飛機的運營和認證取決於政府機構的人員配置。」

根據國際航空運輸協會 (IATA) 的數據顯示，去年約有 43 億名乘客安全地乘坐了 4610 萬次航班。 「2018 年並不是事故特別多的一年。」IATA 執行長 Alexandre de Juniac 曾表示。「飛航是安全的，數據告訴我們越來越安全。」