澳洲跟進「停飛令」 禁止波音737 MAX客機於境內起降

根據《彭博社》報導，波音 (BA-US)737 MAX 機型，於半年內兩度發生空難，導致多國祭出「停飛令」，今(12) 日除新加坡宣布停飛波音 737 MAX 機隊外，稍早澳洲也決定跟進，禁止 737 MAX 系列飛機，於境內起降。

衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)1 架波音 737 MAX 8 客機於週日墜毀，該機型與去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空 (Lion Air)，屬同一型號，引發外界對 737 MAX 機型安全性的質疑。

截至目前為止，包括中國、印尼、新加坡、澳洲等多個國家，已陸續祭出「停飛令」；中國民航局週一要求該國航空公司，暫時停飛相同機型飛機；在中國宣布此決定後，衣索比亞航空及印尼官方也跟進，宣布停飛旗下波音 737 MAX 8。

新加坡和澳洲皆於週二宣布，暫時禁止 737 MAX 系列飛機，於境內起降；新加坡當局指出，有鑑於波音 737 MAX 在不到 5 個月內，便發生兩起事故，將停飛出入境新加坡的同系列客機，自 3 月 12 日下午兩點起生效。

新加坡民航局 (CAAS) 聲明寫道，CAAS 會蒐集更多資訊，檢視波音 737 MAX 系列客機，在新加坡起降的相關安全風險。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 則透過聲明表示，目前尚無停飛波音 737 MAX 的計畫，但會在 4 月底前，要求波音對該機型進行設計變更。

空難事件使波音股價重挫，週一收跌 5.33%，至 400.01 美元；週二晚間 6 點 15 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，波音股價下跌 2%，至 392 美元。