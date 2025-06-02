〈走進中國〉「考研名師」批量生產：還沒畢業 我教齡5年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-02 05:00

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上半年，隨著中國國考、省考、2025 年研究生復試落幕，得知結果的考生和即將步入 「考海」 的應屆考生，紛紛投入到接下來的備考中。

數據顯示，2025 年省考參與人數超過 400 萬，計劃招錄 16.6 萬人；研究生考試則有 388 萬人參與，計劃招生 87.22 萬人。

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面對如此激烈的競爭，為了提升 「上岸」 機率、減少 「走彎路」 概率，許多考生選擇通過培訓機構來提升自己。

如今，年輕人習慣通過機構補習來提升 「成功」 的機率，這似乎已成為一種 「潛規則」。

對未來的不確定感以及渴望通過 「學習」 獲得確定性的焦慮，正在蔓延到各個領域，催生了培訓熱潮。

隨之而來的是，考研、考公、出國留學、教師資格證等各類考試中培訓機構扎堆湧現。

然而，當機構扎堆、培訓市場變得極其不透明時，師資力量便成為考生選擇機構學習的重要考量因素。

界面財經號「顯微故事」指出，為了吸引年輕人，如今的培訓機構更像是一個 「MCN」 機構，正批量製造著一個個所謂的 「名師」。

「我今年 6 月才大學畢業，但在對外介紹時，我是一名教齡 5 年的名師。」22 歲的楊子雯說道。

楊子雯（化名）目前在中國一所著名外國語大學讀大四，將於 6 月畢業。除了外交部遴選、考編、考研、留學等少數選擇外，她所在專業的大部分學生，畢業後的就業去向是進入培訓機構擔任教師。

楊子雯也不例外。通過學長學姐牽線，她進入一家本土知名出國培訓機構，從事英語培訓工作。

儘管楊子雯通過了專八考試，但作為剛入行的新老師，她年紀輕，既沒有生源，也沒有知名度。用機構的話說，「家長不會接受一個毫無經驗的青瓜蛋子」。

為了儘快獲得 「排課」，她接受了機構包裝：被包裝成一名教齡 5 年的老師，並且在 「上」 一家機構做到了金牌水準。

為了讓楊子雯看起來不那麼像 「眼神清澈的大學生」，機構還特意安排她拍攝了商務形象照。穿上小西裝後，「立馬就有了那麼回事」。

「雖然我的教齡是假的，但我的學歷是真實的，專業也對口。」 楊子雯以此安慰自己。

畢竟，她還見過學歷造假的情況 —— 對方明明是一名知名大學下屬二級學院的畢業生，持有語文教師資格證，卻搖身一變成名校出身的英語授課老師。

此外，還有一些人聲稱自己是國外知名大學碩士、博士畢業，但實際上根本沒出國讀過書。

通過 PS 造假成績、製作偽造網站展示虛假成績的情況也屢見不鮮，甚至鬧出過 GMAT 714 分（GMAT 分數為整十）的笑話。

林笑（化名）在選擇考研培訓班時，也遇到過 「離譜」 的 「名師」。對方號稱從業 10 多年，成功帶過上百位學生 「上岸」。

林笑花人民幣上萬元報名了對方的全程指導班，卻發現對方提供的錄播課程內容品質低落，對許多專業知識也不甚了解。

等她想要退費維權時，一位比她高幾屆的學姐才告訴她：「之前考研教培行業的門檻並不高，很多都是當時找不到工作才進入這行的。」 言下之意，不少 「名師」 只是從業時間久，並不一定優秀。

同樣，在考公領域，流水線製造的 「名師」 也層出不窮。

「很多老師會用『考不過退款』來吸引學生，然後篩選高分考生，等對方考完後就稱是自己帶出來的，和當年一些學校『掐尖』模式差不多。」 汪琳（化名）介紹，她曾在一家二線城市的考公機構工作，見過行業內許多 「名師」 誕生的過程。

汪琳解釋，考公涉及的 「行測」 和 「申論」 兩門課程，入門相對容易，但考出高分比較難。

只要做過足夠的題目、背下話術，「就能顯得有兩把刷子」。

因此，不少機構會從網上尋找相關資料，總結成配套話術，讓這些所謂的 「老師」 背誦。

或者，以 「招聘」 名義，吸引一些高分但未 「上岸」 的學生應聘，通過筆套取對方答題思路，然後包裝成自己的答題思路，教授給學生。

如果有學生成功 「上岸」，那麼這位老師就坐實了 「名師」 頭銜，成為來年搖錢樹；如果沒有學生 「上岸」，就重複上述步驟。

當然，最簡單的方式就是 「開局一張圖，內容全靠編」。汪琳曾見過一個老師的宣傳海報，上面列舉了這位老師多次參加國考、省考的單科成績，結果一查證，國考成績比全國單科最高分還高。