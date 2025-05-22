美國接收卡達贈波音747 擬改裝為新空軍一號

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-22 01:30

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美國五角大廈周三 (21 日) 證實，川普政府已正式接收卡達政府贈送的一架波音 (BA-US)747 豪華客機，並著手評估改裝成新一代「空軍一號」(Air Force One) 的可行性。這項舉動引發國會部分議員對國安與外交影響的疑慮。

五角大廈發言人帕內爾 (Sean Parnell) 表示，國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 已依據聯邦相關法規接受卡達所贈客機，國防部將與空軍合作，確保該機符合總統專機所需的安全與任務功能標準。

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川普希望將這架飛機作為現役空軍一號的替代方案。由於波音公司目前正在改裝的兩架 747 專機進度嚴重落後，恐怕無法在川普第二任期內交付，因此促使白宮尋找其他選項。

專機改裝進度落後 川普尋求替代方案

波音在川普首任期間獲得改裝空軍一號的合約，目前原訂交機時程已延誤多年。波音執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg)4 月在財報電話會議中坦言，公司正與美方磋商新的時程規劃，以加速首架交付並兼顧品質與安全。

由於現役空軍一號配備高規格防衛系統，包括導彈防禦與核爆電磁脈衝防護等，若要以民航機取代，需進行大幅升級。空軍助理部長梅因克 (Troy Meink) 在參議院聽證會上指出：「任何民航機都需要重大改裝才可能用於總統搭乘，我們正在評估這架飛機的需求。」

然而，有部分國會議員擔心川普可能為趕進度而要求降低安全規格。民主黨籍參議員達克沃斯 (Tammy Duckworth) 警告，若強行在 2029 年前完成升級，恐影響飛機安全標準。

外交贈機引發關係質疑 卡達澄清無意施壓

這項由卡達贈送的飛機引起部分共和黨與民主黨議員質疑，擔心卡達藉此施加政治影響力，或在飛機中安裝監聽裝置。對此，卡達總理穆罕默德 (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani) 日前公開表示，贈機是出於對美卡夥伴關係的尊重，並非試圖影響川普政府。

他強調：「我們是希望與美國建立強大友誼與夥伴關係的國家，任何提供的資源都是基於互惠尊重的原則。」