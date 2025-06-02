德國總理6/5訪美 德官員擔憂白宮會談再變「罵戰現場」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-02 06:00

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德國政府發言人上周六（31 日）宣布，總理梅爾茨（Friedrich Merz）將於 6 月 5 日訪問華盛頓，與美國總統川普舉行會談，這是在梅爾茨就職以來兩人首次會晤。

據《法新社》報導，德國政府發言人表示，此次會晤將討論雙邊關係，以及烏克蘭戰爭、中東局勢、貿易政策等國際問題。一名高級官員透露，當天午餐會後，兩位領導人計劃在梅爾茨啟程返回柏林前在白宮召開記者會。

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德美兩位領袖已進行過兩次電話溝通，最近一次是在梅爾茨與英法領導人共同訪問基輔期間。據美國《CNN》報導，當地時間 5 月 16 日，烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和波蘭總理圖斯克與川普通了電話。

自梅爾茨擔任德國領導人以來，一直致力於外交努力，試圖促成俄烏停火，並維持西方國家對烏克蘭的支持。

5 月 28 日，梅爾茨在與澤倫斯基共同舉行的記者會上說，支持在烏克蘭在本土生產遠程飛彈。

值得一提的是，據《彭博》報導，川普此前在橢圓辦公室會見澤輪斯基和南非總統拉馬福薩時，均發生過激烈爭吵，因此德國官員也擔憂梅爾茨可能遭受類似待遇。

梅爾茨曾公開與川普政府成員因干涉德國內政問題隔空交鋒。此外，德國對美貿易順差導致的緊張關係，以及歐美之間的關稅戰也正處於關鍵階段。

當地時間 5 月 30 日，歐盟執委會負責貿易和經濟安全等事務的委員謝夫喬維奇與美國商務部長盧特尼克通話。謝夫喬維奇強調，雙方應持續推進合作，致力於尋找前瞻性解決方案，緩解當前貿易緊張局勢。