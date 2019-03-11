美股盤前─墜機引發波音股價重挫 道瓊指數大跌逾160點

不到五個月，波音 737 MAX 8 型客機已發生二次墜機事件，盤前交易中，波音股價重創。

衣索匹亞航空一架波音 737 MAX 8 型客機於週日起飛後不久便墜毀，機上 157 名人員全數罹難。去年 10 月，獅航一架 737 MAX 8 型客機亦於印尼海岸墜毀。



衣索匹亞航空與獅航客機均為全新飛機，亦均在起飛後不久墜毀。

墜機事件可能重創波音 737 MAX 8 客機計畫，及該公司安全性的名聲。盤前交易中，波音股價大跌 9%。

數十年來，波音 737 客機一直是短中航程的主力機種。737 MAX 是最新機種，亦為波音公司銷售最佳機種。全球各航空公司已訂購數千架該型客機。

中國航空部門週一已通知全球各航空公司全面停飛波音 737 MAX 8 客機。

有關 Fed 消息，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾週日接受 "60 分鐘" 節目訪問時說，他不急於改變利率政策。

「我們認為經濟情況良好，」鮑爾說。「經濟展望樂觀，通貨膨脹偏低，我們的利率政策也適當。所以我們將會具有耐心。」

但鮑爾表示，全球經濟則面臨壓力。

「耐心是指我們不急於改變利率政策。但過去 90 天左右，我們見到更多證據，顯示全球經濟在減緩。」

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨錯綜，道瓊指數下跌逾 160 點。

歐洲股市於早場交易中，小幅上揚。亞洲股市今日收高。

上週五，美國股市小幅下跌，美國公布就業報告令人失望，帶來利空。

經濟數據方面，台北時間 20:30 美國將公布 1 月零售銷售。