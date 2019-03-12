記憶體需求降 英特爾去年Q4擠掉三星 重回半導體銷售冠軍寶座

儘管三星 (Samsung) 過去 5 季在半導體銷售排名上一直處於領先地位，不過隨著記憶體市況降溫，研調機構 IHS Markit 最新統計數據顯示，去 (2018) 年第 4 季英特爾 (Intel)(INTC-US) 半導體銷售額，達 184 億美元，超越三星的 158 億美元，是繼 2017 年第 2 季後，重回排名冠軍寶座，但去年全年，則仍由三星穩居全年半導體銷售第一。

IHS Markit 半導體製造高級分析師 Ron Ellwanger 表示，去年第 4 季，半導體銷售額出現明顯變化，主要是因三星手機銷售放緩，儲存晶片單價與營收大幅減少，造成三星第 4 季半導體銷售額季減 24.9%。

三星對手機儲存晶片銷售的依賴程度，遠高於英特爾，也是三星過去幾季排名可以居冠的主要原因，IHS Markit 指出，三星去年第 4 季半導體銷售，有 87% 來自儲存晶片，相較之下，英特爾儲存晶片銷售額，僅佔營收比重約 6 %，隨著全球消費電子需求降溫，儲存晶片需求也下滑，影響三星半導體營收下滑。

IHS Markit 統計，2018 年第 4 季半導體市場整體下滑 10.2%，Ellewanger 表示，儲存晶片價格下滑，主要原因在產能過剩，且半導體庫存偏高，導致儲存晶片供應過剩。

儘管三星第 4 季營收銷售排名掉到第二，但去年全年前半年，記憶體需求持穩，去年全年三星半導體營收仍年增 20.3%，達 746 億美元，而英特爾營收年增僅 13.4%，達 699 億美元，排名第二。

除英特爾與三星外，排名第三則是海力士，其後依序為美光、博通 (BRCM-US)、高通 (QCOM-US)、德儀 (TXN-US)、STMicroelectronics(STM-US)、東芝記憶體與 NXP，其中 NXP 從 12 名擠進第 10 名，整體第 4 季半導體營收達 1162.7 億美元，季減 10.2%。