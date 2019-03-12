新加坡禁所有737 MAX機型起降 波音：幾週內推升級軟體

新加坡民航局 (CAAS) 週二 (12 日) 表示，它將暫時停止波音 737 MAX 系列飛機進出該國。

新加坡當局表示，「鑑於不到五個月就有兩起致命事故涉及波音 737 MAX 機型，停飛將於香港時間下午 2 點生效。」

CAAS 表示此舉將影響旗下擁有 6 架該型飛機的勝安航空公司 (SilkAir)，以及中國南方航空公司、印尼鷹航航空公司、山東航空公司和泰國獅航公司。

該監管機構表示，將繼續「收集更多訊息並審查與波音 737 MAX 機型持續營運相關的安全風險」。它說它與美國聯邦航空管理局 (FAA) 和波音公司 (BA-US) 有密切聯繫。

新加坡是最新宣布加入發布停飛禁令的國家，在衣索比亞航空公司航班發生空難後，這些國家暫時下令將這型客機的國內機隊停飛。

這起事件是這款全新波音客機在不到 5 個月內發生的第二起致命事故。獅子航空的一架波音 737 MAX 8 於去年 10 月從印尼雅加達起飛後不久墜入爪哇海，造成機上 189 人員死亡。

不過，FAA 美東時間週一表示仍然認為 737 MAX 飛機適航，並表示將在 4 月前要求對飛機進行「設計變更」。幾個小時後，波音公司在週一 (11 日) 晚間證實，它將針對 737 MAX 8 推出軟體升級，

波音並未將軟體升級一事與週日 (10 日) 衣索比亞航空公司的事故掛鉤。但在聲明中確實表達了該公司對 157 名遇難者親屬的哀悼。

該公司在去年 10 月印尼獅子航空飛行失事後表示，它已經連續幾個月「為 737 MAX 開發飛行控制軟體，以使本已安全的飛機更加安全」。

波音表示，該軟體升級「將在未來幾週內遍及所有的 737 MAX 機隊中」。