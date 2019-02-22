台股元月行情推升基金規模衝上2.77兆 月增7.8%

今年以來全球股票基金多頭氣盛，連帶推升境內基金規模，根據投信投顧公會統計，元月境內基金規模達 2.77 兆元、月增 7.8%，其中以指數型股票基金月增幅最大，元月規模 8368.6 億元，月增 15.53%，另外，股票型基金與固定收益月增 6.7%、8.6%。

進一步觀察元月份各類型基金表現，其中又以｢跨國投資固定收益一般債券型｣基金為主要增長型別，而｢多重資產型｣基金也連續第 6 個月正成長，此外，反映台股投資熱度的｢國內投資股票型｣基金，也因股市回溫而顯著回升，月增 4.1%。

但若拉長時間點比較各類型基金規模消長，除了固定收益基金規模年成長逾三成以外，包括股票型、平衡型、貨幣市場與組合型基金規模，都較去年衰退，其中又以股票型基金衰退幅度年減 15.1% 居冠，今年元月基金規模為 5218.4 億元。

富蘭克林華美投信分析，今年元月基金規模較去年底成長，原因在於美中貿易戰出現正面發展，帶動指標性美股科技股反彈，加上聯準會對於升息態度向鴿派靠攏，帶動美股激勵上漲。

而美股漲勢也順勢牽引台股元月行情，根據統計，台股元月在外資操作下，元月外資反手回補買超 560 億元，成為拉抬台股元月行情的助力。

展望後市，法人認為，加權指數去年 12 月週 KD 形成多頭背離後，1 月重新站上月線，周 KD 連續四周處於黃金交叉上揚，月 KD 差值並開始收斂，整體而言，技術面表現將有助於台股在第 1 季前挑戰年線。

