〈全民退休投資實驗〉退休不只是老人的事！實驗名額僅限萬人 菜鳥最適合參加

全民退休投資專案將於 7 月底上線，由於實驗名額僅限萬人，在名額有限之下，到底誰最適合參與？雖然人人都可以參加，但「投資新手」可藉此實驗養成自主理財習慣，及早規劃退休人生，是最適合的實驗者。

基富通表示，國人退休準備不足，加上大多數民眾，尤其年輕族群對退休生活感到許多不確定性，為此，規劃出全民退休自主投資實驗專案。

據規劃，此實驗專案為期二年，自願參與實驗者限額 1 萬名，參與投資的民眾是以自有資金實戰操作，定期定額長期紀律地投資，須自負盈虧，只要 2 年期間持續扣款，則享有手續費全免、低基金經理費 (內含、扣基金淨值) 的優惠。

而鑑於私校退撫基金多年來的操作、績效及規模成長都有良好表現，本次全民退休投資專案也參照私校退撫基金的模式，基金規劃將區分為「目標風險類型」、「目標日期型」兩種。

其中，目標風險類型基金分成積極、穩健、保守三種，且為了衝台股，目標風險類型基金要有一定比重投資台股基金，積極型基金投資台股基金比例不低於 8%、穩健型基金至少 5%，保守型則不限定。

積極、穩健、保守三種類型基金的十年預期年化報酬率也規劃分別不低於 6.5%、不低於 4%、不低於 2%，但基金不保證收益，參與實驗的投資人需自負盈虧。

專案推動諮詢小組委員朱漢強表示，雖然可投資基金明確分類了「目標風險類型」、「目標日期型」兩種，也分了積極、穩健、保守三種類型基金，但是對投資新手來說因為沒有足夠的投資經驗，報酬率說明與個人風險承受力對他們而言可能還是很無感，因此，透過實驗專案，正好可以協助國人進行退休理財的準備，讓國人及早自主理財。