台股盤後─多方挺進股災壓力區 最後一盤爆量翻紅

市場觀望美中貿易戰談判狀況，美國聯準會暗示未必結束升息循環，加上國內 228 連假在即，台股加權指數今 (22) 日一度漲多拉回，跌近 50 點，不過隨後仍有買盤進場承接，收盤前最後一檔爆出 84 億元的大量並使加權指數由黑翻紅，終場收在 10322.92 點，小漲 3.39 點。

儘管日前多數漲多的強勢族群回檔，但仍有部分落後補漲族群接棒，維繫資金動能，鈺創挾 3D 感測題材股價連 2 日大漲，而同樣是利基型記憶體業者華邦電也轉強，漲幅逾 2%。

記憶體模組廠同樣見到多方進場搶搭補漲行情，商丞、宇瞻漲幅 4% 上，廣穎和品安漲逾 2%。

從權值股來看，多數守在紅盤上，提供支撐力道，大立光、可成和聯發科漲 2% 上下，元大金、統一、群創、友達、正新等漲 1% 左右。

整體而言，大盤以各自表現為主流，旺宏、神盾、迅杰、聯昌和正達漲停，智寶、為升、大宇資和和泰車漲逾半根停板，逸達、智邦、燿華、友威科、健策等漲超過 4%，敦南、群聯也有 3% 以上漲幅。

反觀日前引領大盤反攻的電池、砷化鎵和生技族群等均明顯漲多回跌，新普、興能高跌超過 4%；全新、穩懋、聯亞和宏捷科均跌逾 1.5%；長園科跌逾 3%，美琪瑪跌 1%。

法人指出，市場利多不斷，美中貿易戰展望趨於樂觀，美國企業財報普遍優於預期，而大盤目前技術線型呈多頭格局，只要外資期現貨持續偏多操作，台股仍有高點可期，即便台股回檔，幅度也不至於太深，惟要留意的是獲利出場賣壓，使市場震盪加大。

另一方面，法人也提醒，雖技術面偏多，目前已進入去年 10 月股災創下的大向下缺口反壓區， 短線大盤攻勢可能相對趨緩。