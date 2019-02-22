【台新投信】陸股起漲 陸股ETF交易正夯

美中談判現轉機，加上全球風險偏好升溫，推升陸股表現，國內投信發行的陸股 ETF 最先感受到熱度，其中尤以槓桿型 ETF 最明顯，台新 MSCI 中國正 2ETF 基金經理人王嘉豪表示，目前市場上連結陸股指數的槓桿 ETF 一直為投資人交投熱點，其中價格相對較低的如元大滬深 300 正 2(00637L)、台新 MSCI 中國正 2(00766L) 因一單位價格在 10 元附近，對投資人來說更是以小資金參與陸股槓桿行情之好工具。

王嘉豪指出，美中貿易談判目前看起來進行順利，據稱美中就貿易爭端中最為棘手的議題研擬承諾綱要，這是貿易戰開打以來最大突破，加上近期市場風險偏好增加，去年被壓抑的陸股成為資金追逐的焦點。

王嘉豪進一步說明，短線上要留意上証指數來到年線位置，加上漲多拉回的壓力，不過今年陸股預期有入摩與入富的議題，尤其可以關注 2 月底前，MSCI 明晟將宣布是否將大陸 A 股權重由 5% 提高至 20%，市場預期此將吸引超過 800 億美元的資金投入大陸市場，同時，3 月初還有中國兩會，市場也預期將有利多政策持續釋出，在資金與政策的疊加之下，陸股仍可望有延續行情。

王嘉豪表示，以台新 MSCI 中國 ETF(00703) 追蹤的 MSCI 中國指數為例，目前雖然漲多略微拉回整理，但整體仍然呈現多頭格局，投資人若要參與陸股這波行情，又不想有選股的風險，可以運用陸股 ETF 來布局，積極型的投資人則建議可考慮利用槓桿 ETF 來參與後市行情。

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