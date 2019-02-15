〈美股13F報告〉不看好科技股 多家對沖基金接連拋售 減持幅度多逾3成

美國證券交易委員會 (SEC) 公布的 13F 文件顯示，在去年第 4 季全球股市大幅震盪期間，多位避險基金經理減持了亞馬遜 (Amazon)、阿里巴巴 (Alibaba) 以及 Netflix 等中美科技股，減持幅度大多超過 3 成，本輪科技股出現明顯拋售。

其中，老虎全球基金管理公司 (Tiger Global) 去年第 4 季減持亞馬遜股票至 74 萬股，減持比例達 37%；削減阿里巴巴持股至 411 萬股，減持比例達 35%；縮減 Netflix 持股至 150 萬股，減持幅度達 31.5%。

根據老虎基金提交給 SEC 的數據顯示：

減持阿里巴巴持股 35% 至 411 萬股；

減持亞馬遜持股 37% 至 74 萬股；

減持奈飛持股 31.5% 至 150 萬股 ；

減持達美樂持股 11.1% 至 190 萬股；

減持 AUTODESK 持股 62.1% 至 87.9 萬股；

其他對沖基金亦大舉出脫科技股：

知名投資人 Daniel Loed 的對沖基金 Third Point 出清阿里巴巴與與 Netflix 股票，同時減持行動支付 Paypal 超過 500 萬股，減持幅度突破 5 成。

對沖基金 Jana Partners 全數賣出其所持有的阿里巴巴股票，同時減持蘋果 (Apple) 股票約 17.5 萬股，減持比例達 63%。

根據避險基金研究 (HFR) 數據顯示，阿里巴巴自 1 月初來上漲近 23%，Netflix 同期上漲近 34%，這些收益幫助對沖基金在 1 月份實現 8 年多來最大單月漲幅。

然而從持股行業與減持動態來看，多位基金經理人仍逐漸削減科技股持倉，對沖基金的大舉拋售行為表達了市場對全球經濟增長放緩的擔憂。

HFR 總裁 Kenneth J. Heinz 表示，雖然投資者的樂觀情緒在 1 月占主導地位，但宏觀經濟仍存在重大不確定性，這增加了近期市場維持大幅震盪的機率，可能進一步影響行業表現。

科技股被拋售的同時，不少對沖基金經理增加了萬事達 (Mastercard) 和雲端計算 Salesforce 等公司持股，老虎基金也增加對訊息技術管理公司 Solarwinds 的投資，並大舉增持 Adobe，持股約 100 萬股，比例高達 97.4%,

路透社提醒，SEC 披露的 13F 文件可供大眾觀察持對沖基金經理的持股情況，然而這些信息並非立即披露，無法反映當前頭寸，因此依照此文件來制定投資策略仍具有相當風險。