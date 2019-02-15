房價沒得炒？亞馬遜撤離紐約市 房地產商震怒

在亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將在紐約長島市皇后區附近擴張後，僅僅幾個月又宣布放棄計劃，讓當地的房地產經紀人陷入絕望及憤怒。

據了解，紐約市市長 Bill de Blasio (民主黨) 和紐約州州長 Andrew Cuomo (民主黨) 為這筆交易進行了遊說，引起了當地政界人士和社區組織者的強烈反對。 他們反對政府為亞馬遜提供 30 億美元的獎勵，尤其是政府正面臨預算的削減。長島市經紀公司 Modern Spaces 執行長 Eric Benaim 認為，當地的政客的職業生涯應會結束。

對於紐約的房地產價值，RXR Realty 執行副總裁 Seth Pinsky 表示，亞馬遜的退出「向市場發出了關於公司在紐約擴張的可怕信號」。他認爲，成長會經歷痛苦，但放緩會更遭。彭博社報導稱，紐約市會因此損失約 25000 個工作機會。

Warburg Realty 經紀人 Jason Haber 表示，至少有 10 位客戶已經打電話討論亞馬遜從長島市退出後對他們的影響。他說，希望客戶不會因此解約，但房地產是一種情緒投資。

亞馬遜股價趨勢圖

西雅圖華盛頓大學教授 Margaret O'Mara 認爲，紐約市的政治環境與科技產業所經營的城市環境截然不同。亞馬遜「希望盡可能減少摩擦，科技公司習慣低摩擦環境。他們大體上都是在郊區的小社區裡做過標案的。我相信這次的情況與他們所想的不一樣」。

Ackman-Ziff 房地產集團的董事總經理 Chack Sinsheimer 表示，「這肯定會阻礙長島市的商業市場。我的伙伴和我都很高興現在沒有任何在長島市進行談判的事宜」。