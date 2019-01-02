逃離FAANG！科技股ETF第四季資金流出量創歷史次高

回顧已經過去的 2018 年第四季的美股市場，科技股的大潰敗使市場叫苦不迭，隨著「恐慌指數」VIX 的反覆攀升，投資者們的擔憂情緒不斷加劇，資金也從科技類股票中快速撤離。

據彭博社最新發布的統計數據顯示，自 10 月初以來，交易所交易基金（ETF）投資者共計從科技股 ETF 中撤出了 50 億美元，這也是繼 2016 年 3 月結束的 60 億美元大撤資之後，市場上第二大的一筆季度資金流出。數據同時顯示，僅在 11 月份一個月內，就有大約 35 億美元的資金撤出。

標普 500 資訊科技板塊連續第四個月出現下滑，同時也是 2006 年以來最長的連續下跌，對全球政治經濟局勢的擔憂使得市場對科技板塊的高增長、高波動屬性望而卻步，開始逐漸投向公用事業的懷抱。

FAANG、晶片股相繼進入寒冬

第第四季的大規模撤資導致 2018 年科技板塊 ETF 的資金凈流入減少至 95 億美元。追蹤科技行業的最大 ETF 基金——科技選擇板塊 SPDR 基金在第第四季下跌 18%，幾乎抹去了 2017 年下半年以來的漲幅。

包括 FAANG 集團在內的科技巨頭股價紛紛出現大幅下挫，科技股幾乎經歷了 2008 年經濟危機以來最糟糕的季度跌幅。在此之前，科技股一直是標普 500 指數成分股中在牛市行情里漲幅最大的股票之一，同時也是資金流入量最大的板塊。

大公司們在 2018 年的第四季都不怎麼好過：蘋果公司遭遇了業績危機，市場擔憂的消息不斷傳出，使公司市值一度在不到兩個月的時間內蒸發 33%，從兆美元的神壇上跌落，至今未能回去。

亞馬遜股價第四季大跌 25%，兩次節日購物季的強力提振使走勢看起來不那麼糟糕，但仍然沒能阻止股價抹去前三個季度的漲幅。

谷歌、Facebook 等公司則不止一次地陷入與歐盟、韓國等海外政府之間的數字稅、隱私泄露糾紛。微軟在大跌風暴中勉強站住了腳跟，但也僅僅是以 11% 的「較小」跌幅領先。

由於數位貨幣年內的持續疲軟，晶片行業渠道庫存過剩，晶片巨頭英偉達的股價也在這第一季遭遇投資者拋售。該公司市值從 9 月份的 1750 億美元一直跌至不足 1000 億。

科技行業一直以來是市場上投資的熱門，與 2018 年前三個季度的優異表現相比，第第四季的大跌似乎並沒有那麼嚴重。但彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 認為，目前來看，至少在中期內，市場上已經不再有過去那種樂觀買入的心態。

Balchunas 同時表示，2019 年將是「政權更迭的一年」，目前的數據顯示，把資金放在相對穩定的資產上已經逐漸成為市場的主旋律，投資於公用事業股票的 ETF 在 2018 年第四季獲得 16 億美元的資金流入。