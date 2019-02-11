科技股專家：納斯達克今年可望上漲兩位數

擅長投資科技股的專業投資人 Paul Meeks 再度對這個讓他一戰成名的股票類股大幅加碼。

Meeks 在 1990 年代末和 2000 年代初期為美林 (Merrill Lynch) 操盤全球最大的科技基金，他預計以科技為主納斯達克指數至今年年底將至少上漲 10%。

他指出，「市場已經開始甦醒。」「我想說的是，在今年 12 月 31 日時，納斯達克指數將在 2019 年全年上漲兩位數。而且，它的表現將優於道瓊指數和標準普爾 500 指數。」

這是這位投資人態度上的重大轉變。去年年底，他告訴投資人，大多數科技個股都是「無法投資的」。現在，他認為科技股估值已經下降到足以開始再次投入資金的地步，只要隨時保持警惕就好。

他說，「有些企業表現很好，有些企業的展望前景不明，甚至有些發表看跌的前景。所以你必須非常小心。」

例如，在提到「FANG」股票臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 時，Meeks 持有這些股票。但是，他前不會增加這些股票的部位。

他說，「如果真的要說，我會買進的唯一一支是 Alphabet，因為我認為它在這個估值支持和上行潛力的股票群中是表現最佳的股票。」

根據 Meeks 的說法，科技股在 3 月 1 日的美中貿易戰截止日期前可能會出現一些短期動盪，但此後投資情況應該會有所改善。

他說，「很多獲利將在夏季到年底間出現，這是科技股下半年常見的現象。」

截至週五 (8 日) 結束的一週，納斯達克指數上漲 0.5%，並且仍處於修正區域。