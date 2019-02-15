〈財報〉强勁第四季無法抵擋2019低迷預測 可口可樂股價跌

可口可樂公司 (KO-US) 周四 (14 日) 在發布了對 2019 年的低迷預測，及突顯了即將到來的障礙，如貨幣壓力、地緣政治緊張局勢、和放緩的消費者情緒後，股價大跌 8.38% 來到 45.59 美元。

可口可樂股價趨勢圖

與百事可樂 (PEP-US) 一樣，可口可樂爲了抵制更高的成本，而抬高了售價，而季度財報也顯示了些消費者的反彈。此外，它銷售的果汁、乳製品、和植物飲料也較少。美國的飲料競爭也更激烈，而蘇打水、瓶裝咖啡、和其他選擇也越來越受歡迎。

可口可樂數據顯示，截至 12 月 31 日的季度：

净營收下滑 6% 至 70.6 億美元，高於分析師預測的 70.4 億美元。

北美單位銷量數下降 1%，拉丁美洲下降 2%。

每股純益 EPS 為 0.43 美元，與分析師的預測相符。

可口可樂表示，第四季外匯損失降低了約 10% 獲利。

雖然在健怡可樂 (Diet Coke) 和可口可樂零糖 (Zero) 品牌方面取得了進展，但結果顯示，整體汽水消費的更廣泛下滑可能仍會壓低業績。與其飲料業務的競爭對手一樣，可口可樂也面臨著更高的運輸成本。

執行長 James Quincey 一直致力於遠離含糖汽水。他現在面臨壓力，展示公司對英國咖啡連鎖店 Costa Coffee 的 51 億美元投資報酬率。

可口可樂年度財報顯示：

净營收下滑 10%，至 318.56 億美元。

每股純益 EPS 為 1.57 美元。

展望未來

可口可樂預計今年的收益基本持平，預計增長率為負 -1% 至 1%，低於分析師預測。