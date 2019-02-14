中國1月手機出貨量年率下滑12.8% 5G能否刺激換機潮仍是大問號

週四 (14 日) 中國信通院發布 1 月份中國總體手機出貨量為 3404.8 萬部，與去年同期相比，年增率衰退 12.8%，其中中國品牌手機出貨量年增率亦是下滑 11.4%，但中國品牌之手機出貨量仍高居總出貨量的 94.2%。

藍：中國總體手機出貨量 藍：中國總體手機出貨量年增率 圖片來源：中國信通院

據信通院報告揭露，中國手機市場 1 月份發表之新機共達 32 款，與去年同期相比，年增率亦是大幅滑落 37.3%、月增率滑落 23.8%；其中中國品牌所發表之新機為 31 款，年增率下滑 31.1%。

而 1 月份中國總體手機出貨量 3404.8 萬部，其中 3206.0 萬部為中國品牌手機，雖然佔總出貨量之比重高達 94.2%，但若單單觀察中國品牌手機出貨量，1 月份中國品牌手機出貨年增率亦是下滑了 4.3%、月增率下滑 0.4%。

藍：中國品牌手機出貨量 紅：中國品牌手機出貨量佔總體出貨量之比重 圖片來源：中國信通院

此前調研機構 IDC 亦發表報告指出，2018 年是全球智慧型手機出貨量較為差勁的一年，估計手機市場持續飽和的態勢將延續至 2019 年第一季，甚至全年出貨量繼續下滑的可能性仍高。

市場分析師分析，中國智慧型手機市場在經過多年的快速增長後出現放緩，主要原因仍是因為中國經濟成長減速、市場新機亮點少等原因，造成消費者換機意願下滑所致。

調研機構 Canaly 亦發表報告指出，2010 年至 2013 年間，中國手機出貨量大約都維持在 100% 上下之增速成長，但是最近兩年來，中國手機市場出貨量確實出現明顯放緩，2019 年雖然稱之為 5G 元年，但仍然無法確定 5G 手機是不是能夠激起市場熱情，但來新一波的換機熱潮。