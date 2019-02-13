工業富聯隔8個月後首次漲停 市值仍縮水人民幣1200億元

悶了約 8 個月後，工業富聯在今 (13 日) 開盤約 1 小時後，順利衝上漲停，最終收人民幣 13.79 元，是 2018 年 6 月 13 日開板以來的首次漲停，也讓公司市值來到人民幣 2716 億元。

工業富聯的漲勢，主要來自 MSCI 的加持。MSCI 於 12 日公布環球指數系列之中國指數納入 12 檔股份，工業富聯位列其中，此外還包括了 A 股的中國鋁業、廣匯能源、華西證券、國投資本；港股的美團點評、小米公司；美股的嗶哩嗶哩、愛奇藝、拼多多、騰訊音樂、中通快遞等。

工業富聯曾頂著工業互聯網獨角獸的光環，一路「特批」直至掛牌上市，一些分析人士樂觀相信市值可以破兆，成為 A 股市值最高的科技公司。

不過，工業富聯飆漲的好日子並未持續太久，就轉為下跌。以今天的收盤價，較上市首日 19.83 元的開盤價，以及 3906 億元的市值，市值在上市後仍縮小約 1200 億元。

工業富聯估值相對偏低，許多分析師認為，公司本身題材並不吸引人，此前以科技股包裝估值上市，經過短期炒作後，業界對其估值的方法仍會回到按照工業製造公司的標準。

安信證券認為，工業富聯具備涵蓋工業互聯網數據處理層、平台層、執行層和感知層在內的各個環節的技術積累，且背靠集團巨大市場，公司資源管道及市場競爭優勢明顯，其預計 2018 年至 2020 年收入增速分別為 10.2%、11.5% 和 12.1%，給予 6 個月目標價為 15.51 元。