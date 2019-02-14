〈分析〉中國鋰電池產業鏈大解析

去年中國新能源車銷售量達 125.6 萬輛，年增 61.7%，其中自用小客車 105.3 萬輛，年增 82%，高於整體平均，繼續保持高成長的趨勢。

圖: 中汽協。

雖然中國政府對於新能源車的補貼政策已不斷減少，但在新能源車車型技術不斷改善，續航里程逐步提升，性價比的優勢漸漸凸顯出來，未來中國新能源車發展將朝從「政策驅動」逐步轉變為「消費驅動」。中國券商國泰君安預估今年中國新能源車銷售將超過 150 萬輛。

圖: 工信部。

圖: 國泰君安。

目前中國在新能源車銷售，及成長速度都是領先全球各國，而中美兩國新能源車合計比重超過全球三分之二。隨著歐盟、韓國、美國等汽車製造大國日漸重視，並推廣新能源汽車，越來越多的國際汽車大廠投入，全球汽車新能源化的趨勢將繼續蔓延。

資料來源；鉅亨網彙整。

新能源車關鍵零組件－鋰電池產業現況

資料來源；鉅亨網彙整。

作為新能源汽車關鍵零組件的鋰電池，一直是市場關注焦點。目前中國主要鋰電池生產廠的產能，從公開資料來看，2017 年累計產能約 128.3GWh，預計 2018～2020 年新增動力電池產能分別為 62.3 GWh、76 GWh、73 GWh。

圖: 國信證券。

不過，需求方面，2017 年實際需求只有約 36.5 GWh，產能利用率不到 30%，產業面臨嚴重的產能過剩問題。但高階鋰電池市場則處在供不應求的情況，以寧德時代 (CATL) 為例，憑藉高階產品得到主流大客戶的認可，即使在不斷擴廠的過程中，產能利用率也始終維持在較高水準，2015-2017 年其產能利用率分別為 97%、92% 和 75%。

圖: 國信證券。

由於鋰電池產業產能利率偏低，市場競爭激烈，從動力電池廠家數量來看，隨著產業的進行洗牌，動力電池廠家數從 2015 年的逾 450 家急遽減少至 2017 年的不到 100 家，加上中國龍頭廠採取加速擴張策略、淘汰小廠，目前市場比重已向龍頭大廠集中。

從產業集中度來看，前五家一線廠商 (比亞迪 / CATL / 沃特瑪 / 國軒高科 / 力神) 市占從 2015 年的 59% 提升到 2017 年的 66%；而前十家廠商的比重則從 2015 年的 75% 提升至 2017 年的 80%。

核心中的核心－電池芯

動力電池系統主要由電池模組、電池管理系統、結構件、熱管理系統等部件組成。新能源汽車用動力電池主要以鋰離子電池為代表，與傳統電池相比，鋰離子電池不含鉛、鎘等重金屬，無污染、不含毒性材料，同時具備能量密度高、工作電壓高、重量輕、體積小等特點，已經廣泛應用於消費電子，及新能源汽車動力電池等領域。

而鋰電池主要由四大材料加工而成，以電池芯作為最小組成單位，主要由正極材料、負極材料、隔膜和電解液等四大材料組成。四大材料合計占電池成本達到 70% 以上，其中正極材料是主要的成本來源，其占電池生產成本比重達 40%。

正級材料供應商：寧波金和、當升科技、寧波杉杉股份、天津巴莫、廈門鎢業、湖南升華、北大先行、貝特瑞、長遠鋰科、格力美、新鄉天力、振華新材料、科恒股份、桑頓新能源等。

負極材料 (石墨) 供應商：貝特瑞、上海杉杉科技 (寧波杉杉股份子公司)、江西紫宸、深圳斯諾、星城石墨、凱金能源、江西正拓、翔豐華、湖州創亞、深圳金潤等。

隔膜供應商：上海恩捷、蘇州捷力、湖南中鋰，重慶紐米、金輝高科、滄州明珠、星源材質、遼源鴻圖、河南義騰、中科科技、東航光電等

電解液供應商：天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、東莞凱欣、東莞杉杉 (寧波杉杉股份子公司)、珠海賽緯、天津金牛、汕頭金光、北京化學、香河昆侖等。