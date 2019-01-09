〈機構報告〉去年中國手機市場出貨4.14億支 衰退雙位數

根據中國資訊通信研究院最近公布的數據顯示，2018 年，中國國內手機市場總出貨量達 4.14 億支，年減 15.6%，其中 4G 手機出貨 3.91 億支，年減 15.3%。

資料來源: 中國資訊通信研究院

從品牌組成來看，中國國產手機雖然出貨量下滑，但市占率仍接近九成。2018 年，中國國產手機品牌出貨量達 3.71 億支，年減 14.9%，占同期手機出貨量比重為 89.5%；上市新機型 695 款，年減 29.4%，占同期手機上市新機型比重達 91%。

資料來源: 中國資訊通信研究院

在出貨量下降的同時，新上市機型也在減少。2018 年，在中國上市的新機型共 764 款，年減 27.5%，上市新機型中含 2G 手機有 171 款、3G 手機 3 款，4G 手機 590 款。

2018 年，智慧型手機出貨量 3.90 億支，年減 15.5%，占同期手機出貨量比重達 94.1%。而智慧型手機市場的集中度持續提升，2018 年，排名前 10 大的廠商出貨量比重到 93%，比前一年度成長 7.9 個百分點。

從近期蘋果下調 2019 財政年度第一季營收預估，以及三星、中國國產手機品牌金立、錘子等均下修財報數字或營運展望來看，全球手機市場已進入修正期。

而華為旗下榮耀總裁表示，手機品牌越來越集中，汰弱留強的洗牌情況會越演越烈。未來在全球具有影響力，或是全球市占率達到 5～10 個百分點，甚至更高的品牌，估計會有五六家。