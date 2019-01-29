機構預測：今年還會降 中國手機出貨量連7季下滑

中國的智能手機出貨量已降至 2013 年以來的最低水平，而 2018 年的總出貨量不到 4 億台。雖然較長的消費者升級週期為下滑的原因之一，但經濟活動放緩以及與美國之間正在進行的貿易戰，也進一步惡化手機銷量。

今早 GPU 製造商輝達 Nvidia (NVDA-US) 宣布了降低的盈利預測修正，理由是中國經濟放緩以及消費者波動較大的購買率。這使該公司損失了超過 120 億美元的市場份額。

周一 (28 日) Canalys 的報告也強調了消費者科技公司和全球經濟體面臨的嚴峻挑戰，因為 2018 年第四季度為智能手機出貨量連續第 7 個季度下滑，年增下滑 15%。

中國手機出貨量下滑 / 圖：canalys

好消息是，分析師指出，中國消費者的奢侈品消費正在增加，數據預測消費者於 2021 年的普通智能手機售價可超過 400 美元。

報告表示，中高端和高端區塊市場的競爭將加劇，供應商必須專注於將最新技術引入產品，以證明更高售價的合理性。

華為保持領先地位，從 2017 年年增 7%，單位數量增長率增長 16%。而 Oppo (數量下滑 2%)、Vivo (數量成長 9%)、和小米排名前四名 (數量下滑 6%)，蘋果 (AAPL-US) 排名第五，數量下滑 13%。

蘋果股價趨勢圖

前 5 名的市佔率也從 2017 年的 73% 成長至 2018 年的 88%。華爲市佔達 27%，出貨量達 1.05 億台。

Canalys 表示，蘋果是前五名中表現最糟的，因客戶對新款 iPhone 的高價格感到震驚，出貨量下降了 13%。此外，iPhone 7 和 8 等型號在中國並未出現明顯的提升，即使在 iPhone XS 推出後，這兩款手機價格下調。

中國手機市佔率 / 圖：canalys

報告寫道，「蘋果在中國面臨著一些挑戰，而最大阻力卻並不是來自競爭對手。隨著其服務事業群在中國變得越來越重要，蘋果必須維持或增加其 iOS 用戶的安裝基礎量。蘋果必須重新審視其中國戰略，並找到一種方法來重振其高端品牌形象，以配合當地中產階級和高端人口的購買行為」。

去年 12 月，Gartner 發布了一份報告，預計 5G、折疊式、和其他更新鮮的技術才能激發下一代手機的銷量。而目前看來，似乎廠商只是增加更多的相機數量。

Canalys 預計，中國手機市場 2019 年將下滑 3% 至 3.85 億台。