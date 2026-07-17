鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-18 07:00

《巴隆周刊》報導，SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY-US) 股價周五 (17 日) 逆勢走高，很可能是因為當天該記憶體晶片製造商的家鄉南韓股市休市。

SK海力士周五逆勢成最強晶片股，背後原因特殊(圖：Shutterstock)

SK 海力士 ADR 股價盤中一度大漲 8.3%，但終場漲幅收斂至 1.1%，收在 154.03 美元。相較之下，其美國主要競爭對手美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 收跌 0.5%。SK 海力士 ADR 周二曾重挫 14%。

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由於周五適逢南韓制憲節 (제헌절)，首爾股市休市一天，以紀念南韓首部憲法頒布。市場暫停交易，也讓美國投資人得以逢低布局 SK 海力士 ADR，而無須擔心隔夜南韓現股市場波動帶來影響。

自 SK 海力士 ADR 在那斯達克掛牌後，股價波動一直相當劇烈。其中一項原因，是今年以來南韓散戶大量湧入 SK 海力士及其他科技股，並持續增加運用槓桿 ETF 等高風險投資工具。

目前每 10 股 SK 海力士 ADR 相當於 1 股南韓普通股。以周五收盤價計算，美國投資人對 SK 海力士的估值相當於每股 1,540.30 美元，較南韓本地股票價格溢價約 24%。ADR 相較於原股，出現明顯溢價並不罕見，原因包括美國投資人基數較大，以及 ADR 與原股之間轉換存在一定限制。

《巴隆》先前曾看好 SK 海力士 ADR，認為相較於美國的美光，它提供投資人參與記憶體晶片熱潮另一種更具吸引力的選擇。