鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-18 06:40

美軍週五 (17 日) 連續第七晚對伊朗發動空襲，最新攻擊鎖定南部橋梁、鐵路與港口設施，試圖削弱伊朗軍事後勤及海上行動能力，並切斷主要港口阿巴斯港與內陸地區的交通。伊朗隨即以飛彈及無人機反擊美國在中東的軍事設施，衝突進一步擴大至敘利亞、科威特、約旦及卡達。

美軍連續第七晚空襲伊朗 猛攻港口、電力與交通設施 (圖：shutterstock)

美軍連續第七晚發動攻擊

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美國中央司令部週五表示，美東時間下午 3 時再度對伊朗發動新一輪攻擊，這是美軍連續第七個夜晚採取軍事行動。

美國中央司令部在社群平台 X 表示，最新攻擊依照美軍總司令指示執行，目的是持續削弱伊朗的軍事能力。不過，美方並未立即公布第七晚空襲的具體目標。

在此之前，美軍已於連續第六晚的行動中，攻擊伊朗的「軍事後勤基礎設施」及「海上作戰能力」。

橋梁鐵路遭空襲 阿巴斯港聯外交通受阻

根據伊朗官方說法，(美軍) 空襲波及南部至少 6 座橋梁，其中包括一座仍在施工的橋梁，阿巴斯港以西的一處鐵路轉運站也遭到攻擊。

這些公路與鐵路橋梁是連接阿巴斯港與首都德黑蘭等內陸地區的重要交通路線。儘管當地仍有其他替代道路可供通行，但若美軍進一步擴大攻擊，可能同時影響伊朗軍事物資與民生用品的運輸。

伊朗國營通訊社 IRNA 報導，這波攻擊至少造成 8 人死亡、20 人受傷。伊朗官員及國營媒體指控美軍空襲波及民用基礎設施，但相關傷亡數字尚未獲得獨立證實。

電力與港口設施受損

伊朗週五也首次承認電力設施遭到美軍攻擊。伊朗能源部透過國營通訊社 ISNA 呼籲南部省分民眾減少用電，以降低供電系統負擔。

此外，美軍空襲還破壞位於阿曼灣沿岸恰巴哈爾港 (Chah Bahar) 的一座海事管制塔。恰巴哈港位於荷姆茲海峽之外，是伊朗與印度共同營運的重要港口。

美國國防部長赫格塞斯週四晚間在 X 公布管制塔倒塌、周邊冒出濃煙的照片。

伊朗梅赫爾通訊社則指出，這是該設施近日第三度遭到攻擊，可能影響港口運作。

伊朗反擊美軍基地 戰火延燒四國

伊朗革命衛隊表示，已向鄰近國家的多座美軍基地發射飛彈及無人機，攻擊範圍包括約旦、科威特、卡達及敘利亞。

革命衛隊宣稱，攻擊目標包括科威特的雷達設施及兩套「海馬斯」多管火箭系統、部署在約旦的美軍戰機與空中加油機，以及敘利亞坦夫基地 (Al-Tanf) 內的美軍特種作戰指揮中心。這也是伊朗首度宣稱直接攻擊敘利亞境內的基地。

不過，截稿前尚無法獨立核實伊朗方面的說法，美國國防部也未立即回應。美軍今年 2 月曾宣布，已將坦夫基地移交敘利亞部隊。

卡達內政部表示，防空攔截行動造成碎片墜落，導致一名兒童受傷；巴林週五上午也響起空襲警報，當局要求民眾前往安全地點避難。

科威特水電部則證實，一座發電及海水淡化廠遭到攻擊，引發火災並造成數部發電機組受損。伊朗革命衛隊聲稱，這波行動是針對美軍設施，但科威特方面指出，攻擊已波及當地電力與供水基礎設施。

荷姆茲海峽航運接近停擺

美伊先前在巴基斯坦斡旋下簽署臨時協議，但隨著停火破裂，雙方已連日互相攻擊。美國週二恢復對進出伊朗港口及沿海地區船隻的海上封鎖，美軍空襲也逐步由軍事目標擴大至橋梁、鐵路、電力及港口相關設施。

荷姆茲海峽的航運活動因此再度接近停擺。

能源分析公司 Kpler 數據顯示，本週每日通過海峽的船舶已降至約十多艘，週三為 15 艘，週四更減至僅 8 艘。戰爭爆發前，全球約五分之一的石油運輸會通過這條水道。

伊朗希望船隻沿著靠近伊朗海岸的航線通行並繳納通行費，美國則鼓勵商船靠近阿曼一側航行，以削弱德黑蘭對航道的控制。伊朗革命衛隊警告，只要美國持續攻擊，該地區就不會有任何石油及天然氣出口。

美伊維持溝通 伊朗釋放美國公民

儘管戰事持續升高，美伊之間的溝通管道似乎仍未完全中斷。白宮發言人李威特週四表示，伊朗希望與美國「達成協議」，並稱美軍這一輪攻擊是回應伊朗在荷姆茲海峽向商船開火。

川普也提到伊朗釋放一名自 2024 年起遭拘押的美國公民，稱此舉展現「善意」。白宮官員表示，獲釋的迪娜．卡拉里 (Dena Karari) 已安全離開伊朗，預計未來幾天返回美國。