亞德客去年Q4純益 季增近5成 全年每股賺15.02元

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (13) 日公告去年第 4 季財報，稅後純益 6.8 億元，季增 49.12%，年減 14.14%，每股純益 3.6 元；去年全年稅後純益 28.39 億元，年減 13.97%，每股純益 15.02 元。

亞德客去年第 4 季營收 35.82 億元，季減 6.91%，年增 3.83%，毛利率 46.42%，季減 0.07 個百分點，年減 4.8 個百分點，營益率 22.48%，季減 1.9 個百分點，年減 6.5 個百分點；稅後純益 6.8 億元，季增 49.12%，年減 14.14%，每股純益 3.6 元。

亞德客去年全年營收 156.01 億元，年增 13.73％，毛利率 48.28%，年減 3.72 個百分點，營益率 26.66%，年減 3.54 個百分點；稅後純益 28.39 億元，年減 13.97%，每股純益 15.02 元。

亞德客表示，去年受到美中貿易戰影響，部分客戶對需求出現觀望態度，但出貨金額從 6 月下旬大幅降低後，大致維持平穩。

展望今年，法人指出，雖然近期受到美中貿易戰影響，使市場需求需緩，但從長線情況來看，中國產業仍將持續推動轉型，自動化設備需求成長動能無虞，且亞德客台南樹谷園區第 6 與第 7 棟廠房已陸續完工投產，新產能逐步開出，微型線軌新廠也已完工投產，後市效益可期。

亞德客今日也公告 1 月營收 11.71 億元，受到美中貿易戰影響，使客戶需求轉趨觀望外，加上部分客戶提早中國春節假期，且去年同期營收基期較高，使單月營收月減 3.07%，年減 15.63%。