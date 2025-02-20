〈財報〉阿里巴巴上季業績超預期 AI業務成長助力

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-20 20:19

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中國科技巨擘阿里巴巴 (09988-HK) 周四 (20 日) 美股開盤前公布 2024 會計年度第三季 (截至去年 12/30) 財報，受惠核心業務加速，其中電商業務營收成長加快，阿里雲收入也重回雙位數成長，人工智慧 (AI) 相關產品連續 6 季保持 3 位數成長，推升該季營收超預期，增速創下 2023 年以來最快。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 美股 ADR 周四盤前大漲 6.96%，每股暫報 134.55 美元。

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根據財報，阿里巴巴上季營收年增 8% 至人民幣 2,802 億元 (以下單位皆同)，優於華爾街分析師預估的 2,793.4 億元；該季淨利報 489.45 億元，遠超分析師預估的 406 億元，其中營收增速為 2023 年以來最快，顯示該公司電商業務重新加速並在 AI 領域取得了顯著進展。

圖：阿里巴巴財報

上季營收按業務劃分，淘天集團 (電商業務) 年增 5% 達 1,360.91 億元、國際電商平台表現也出色，包括全球速賣通(AliExpress)、Trendyol 在內的營收年增 32% 至 377.56 億元。值得注意的是，阿里雲營收年增 13% 至 317.42 億元，AI 相關產品連續 6 季保持 3 位數成長。

圖：阿里巴巴財報

阿里巴巴執行長吳詠銘表示：「本季度的業績充分展示我們在『用戶為先，AI 驅動』的策略取得顯著進展，核心業務成長重新加速。本季度，淘天集團的客戶管理收入增長 9%，得益於用戶體驗提升和有效的商業化舉措。」

吳詠銘稱：「展望未來，由 AI 推動的雲端智慧集團營收成長率還會持續提升。我們將繼續執行聚焦電商和雲端運算的策略，持續投入以推動長期成長。」

有分析指出，阿里巴巴的復甦始於 2024 年，當時創始人馬雲的兩位重要副手蔡崇信和吳詠銘重新掌舵，並將投資重心轉向 AI 和電商領域。這一轉型策略幫助公司走出中國政府打壓的陰影，並加速發展新的技術，尤其是在 AI 和雲端運算領域。

在北京政府對網路產業進行嚴格打壓後，阿里巴巴一度失去市場主導地位。然而，隨著經濟放緩，當局對企業的態度有所轉變，特別是在 AI 領域。阿里巴巴積極加大投資一些有潛力的中國 AI 新創公司，如月之暗面 (Moonshot AI) 和智譜(Zhipu)。

此外，阿里巴巴通義千問模型在官方基準測試中表現出色，並且蘋果 (AAPL-US) 正在將該 AI 技術整合到中國 iPhone，這無疑是對其技術實力的肯定。

近期，中國 AI 新創公司深度求索 (DeepSeek) 在全球科技界的崛起，推動阿里巴巴等中國科技股漲勢，阿里巴巴市值今年已經增加約 1,000 億美元，儘管仍然低於此前的高峰。

馬雲本人參加由習近平召開的電視直播高峰論壇，與中國科技和商業領域的頂尖人物一同亮相，這象徵著阿里巴巴在經過多年冷遇後的復甦。此次聚會集結了來自各行各業的企業家，特別是來自 AI 領域的代表。

儘管如此，分析師認為，阿里巴巴的電商業務仍面臨挑戰，尤其是在中國國內市場。特別是淘寶和天貓的業績可能會受到中國消費者信心不足的影響。

如果未來 12 個月內中國的消費者情緒回升，這一不利因素可能會減弱。由於美中貿易戰的影響，阿里國際數字商業集團 (AIDC) 及物流業務菜鳥的運營調整可能會影響盈利，尤其是在今年上半年。