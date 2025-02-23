京元電今年大擴產 全年營收逐季揚
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-23 12:43
輝達 (NVDA-US)AI 晶片需求依舊強勁，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與後段封測廠皆積極擴產，IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今年也持續大幅擴充產能，預期在竹南、銅鑼新廠加入下，後段測試產能將達倍增，帶動營收逐季成長，法人估，京元電今年營收將增 2-3 成。
京元電與輝達長期合作，更憑藉自製老化測試 (Burn in) 機台，成為後段測試的主力供應商，去年隨著 AI 晶片需求大好與測試時長大增，部分彌補出售蘇州京隆廠的營收缺口，成長動能也延續至今年。
台積電已宣布今年 CoWoS 產能將逾倍增，京元電為因應客戶需求，已決議今年資本支出金額為 233 億元，較去年大增 68.5%，主要用於擴充成品測試 (FT)，業界指出，京元電竹南廠、銅鑼廠現正在進駐機台，隨著新產能加入，今年 FT 產能也將呈現倍增，先前承租的頭份廠則傳出將用於測試下世代晶片 Rubin 系列。
除了 AI 晶片外，京元電同時也是聯發科 (2454-TW) 測試供應商，業界看好，隨著 DeepSeek 模型創新、運算成本降低，相關邊緣裝置爆發時間點也提前，而聯發科長期深耕 AI 邊緣裝置，也可望直接受惠，並挹注京元電相關測試需求，同時隨著手機晶片推進至 3 奈米，相關測試時程也拉長。
獲利方面，京元電除本業成長，業外獲利也豐收，去年董事會通過出售蘇州京隆廠，預估出售後處分利益為 38.27 億元，可挹注每股純益約 3.13 元，交割時間點預計遞延至今年第一季，屆時將挹注首季獲利。
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