母以子貴 三貝德旗下亞洲教育平台每年賺逾一個股本 兩年內完成IPO

三貝德 (8489) 旗下子公司亞洲教育平台下午與台新證券簽訂股票上市櫃輔導契約；亞洲教育平台總經理吳明錦指出，根據規劃，下半年公發、明年 1 月登錄興櫃，兩年內完成 IPO 計畫。亞洲教育大平台於 106 年 8 月成立，今年元月辦理 1.1 萬股現增，資本額由 5500 萬元增加至 1.65 億元，三貝德目前持股約 51%。亞洲教育平台已迅速整合 12 家補習班，共 45 個營運據點，學生數約 2.3 萬人，未來將持續積極與全台龍頭補習班合作，營運可望大幅成長。



亞洲教育平台 2018 年前三季營收為 5.6 億元，每股盈餘 9.52 元；吳明錦指出，盼每年仍維持兩位數成長，每股盈餘力守一個股本以上，目前公司擁有 14 個體系，未來計劃一季新增一個體系。



董事長史勇信指出，亞洲教育平台盼能在千億元補教市場內希望達到一定的市佔率，未來併購策略採取營收額 5000 萬以上約 1900 間、該區域第一志願學生佔比 30%、該地區規模前二擇一及有意朝數位進化及產業升級的業者。



亞洲教育平台推出三大科技平台，除剛推出的亞洲雲端學院外，預計 4 月發表亞洲教學平台，推電子白板教學系統，以及推出亞洲教育管理平台。



吳明錦表示，亞洲教育平台有別於一般補教業商業模式，透過有效結合實體補習班及線上數位學習平台與系統，提供精準的學習方式，備受學生及家長青睞。藉由與台新證券合作邁入資本市場，集團規模將透過持續整併與推廣數位教學所帶動的業績成長，可望成為國內教育平台的龍頭企業。



台灣面臨少子化的浪潮，父母對於教育更加重視，願意負擔較高的教育經費提供子女更優質的學習環境，以成就更好的生涯發展。因此，藉由補習教育來增強升學能力，以因應教改政策的多變已逐漸成為主流。亞洲教育平台希望藉由資本市場的力量推動台灣教育產業的轉型和擴張，讓「補教文化業」持續創新成長及永續經營，並提供國內莘莘學子更多元有效的學習管道。



亞洲教育平台以集結全臺首屈一指的升學補習班，網羅補教界一線品牌名師作為核心，提供學生線上（online）名師直播、錄播、解題等數位課程，結合線下（offline）實體補習班名師面對面的講授課程等各式適性學習的方案，近期更與國內教材出版龍頭翰林出版事業集團旗下翰林教育科技，共同開發涵蓋 K-12 各科目課程之「亞洲雲端學院 STEAM」教學評估分析管理系統，提供旗下各補習班使用。運用科技整合教材，實現智慧班級管理及成功落實 e 化教學。