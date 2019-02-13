104人力銀行徵才企業破三萬家 年增近8% 轉職者創三年同期新高

豬年開春第二天，一零四 (3130) 旗下 104 人力銀行線上徵才企業已超過 3 萬家，比去年同期增加 7.6%，工作機會數 57.8 萬個，住宿餐飲、電子資訊 / 軟體 / 半導體等主要徵才產業開缺持穩。轉職者也大膽求勝，農曆年前 1 個月，已有 15.3 萬人騎驢找馬，創 3 年同期最多。另 104 也針對有意轉職的求職會員進行【開春轉職意見調查】，越年輕的上班族，愈頻繁更換工作，全體受訪者平均一份工作持續 2 年 6 個月，但 25 歲以下只持續半年，而有 39.3% 轉職者願意接受加薪慰留，有 35% 則不因加薪而留下。



主計總處下修 2018 年第四季經濟成長率為 1.76%、創十個季度以來最低，連帶使得 2018 年全年經濟成長率下修到 2.6%，且 2019 年全年經濟成長率 2.41% 也將低於 2018 年。景氣下行，但人才依然是企業經營重要核心，金豬年開春徵才力道持穩。



根據 104 人力銀行資料庫，農曆年前 1 個月，有主動應徵的在職者人數達 15.3 萬人，創 3 年同期新高，比去年同期增加約 1.5 萬人，年增 10.9%；其中，年資 1-5 年的職場菜鳥是轉職潮的最大主力，占比達 33.8%，其次是 5-10 年的職場老鳥，占 29.3%。



104 人力銀行副總暨人資長鍾文雄分析，求職者愈來重視職涯發展，公司留才除了提供有市場競爭力的薪資，也要注重員工福利、職涯發展與學習成長機會等。