沛波看好國內鋼筋需求穩健、鋼價有撐 今年營運樂觀
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-23 14:11
台鋼集團旗下鋼筋加工通路業者沛波 (6248-TW) 表示，近期鋼鐵市場利多訊息逐漸浮現，帶動用鋼需求回溫，預期鋼鐵價格可獲得支撐；國內建築用鋼筋需求穩定，對今年營運持樂觀看法。
沛波去年營收 93.13 億元，年增 19%、毛利率 5.1%、年減 1.5 個百分點，營業利益 1.88 億元，年減 17.9%、營益率 2%，年減 0.9 個百分點，稅後純益 2.3 億元，年減 12.3%，每股純益 3.07 元。
沛波表示，去年受惠於全台營建業對鋼筋需求的穩健支撐，以及鋼品買賣業績的持續挹注，營收穩步增長，但鋼鐵市場價格波動帶來挑戰，導致獲利略受影響；不過，隨著用鋼需求回穩、鋼價有撐，預期今年將呈現穩健成長趨勢。
沛波董事會也決議每股擬配息 1.8 元，配發率逾 6 成；若以沛波 21 日收盤價 29.55 元計算，殖利率達 6.1%；沛波也預計將於 5 月 26 日召開股東會，除了將承認去年財報及盈餘分配外，今年也將全面改選董事。
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