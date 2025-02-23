沛波看好國內鋼筋需求穩健、鋼價有撐 今年營運樂觀

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沛波表示，去年受惠於全台營建業對鋼筋需求的穩健支撐，以及鋼品買賣業績的持續挹注，營收穩步增長，但鋼鐵市場價格波動帶來挑戰，導致獲利略受影響；不過，隨著用鋼需求回穩、鋼價有撐，預期今年將呈現穩健成長趨勢。