〈財報〉亞德諾半導體上季業績超預期 看好本季持續成長

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-20 03:00

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類比晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices) 周三 (19 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季 (截至 2 月 1 日) 財報，受到晶片需求 (尤其是消費領域) 復甦推動，該季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，同時也給出不錯財測，利多消息推動股價走揚。

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展望未來，亞德諾半導體預估第二季 (本季) 營收介在 24 億至 26 億美元，經調整後每股獲利落在 1.58 至 1.78 美元區間，FactSet 調查分析師預估分別為 24.6 億美元與 1.66 美元。

該公司財務長 Richard Puccio 表示，預訂量顯示逐步改善，本季應該會上升；執行長羅希 (Vincent Roche) 表示，儘管背景充滿挑戰，但周期性動力正變得越來越強。

根據財報，亞德諾半導體第一季營收年減 4% 至 24.2 億美元，不過仍高於分析師預估的 23.6 億美元；當季淨利報 3.913 億美元，合每股 0.78 美元，去年同期為 4.627 億美元或每股 0.93 美元，經調整後每股獲利報 1.63 美元，打敗分析師預估的 1.54 美元。

值得注意的是，該公司消費類業務營收年增 19% 至 3.229 億美元。銷售成長主要來自於對人工智慧 (AI) 驅動設備、高階智慧型手機和智慧家居產品需求提升。

不過，該季對工業市場的晶片銷售下滑 10%，這是亞德諾半導體最大的收入來源。汽車晶片銷售下降 2%、通訊產品銷售下降了 4%。這些下降部分被消費類業務強勁成長抵消。