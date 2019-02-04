華航面對罷工軟硬兼施 先希望繼續談判再呼籲小心違法

▲華航指出，雙方在去年 8 月 30 日公開簽署協議，並承諾協商期間一年內暫緩罷工，協商持續進行中工會突然發動爭議行為，已違反雙方協議及誠信協商。(圖／林調遜攝) ▲華航指出，雙方在去年 8 月 30 日公開簽署協議，並承諾協商期間一年內暫緩罷工，協商持續進行中工會突然發動爭議行為，已違反雙方協議及誠信協商。(圖／林調遜攝)

桃園機師職業工會於 2 月 3 日發布新聞稿，指控華航資方，除了不斷施壓員工，完全沒有善意接觸，並指華航違反協議寸步不讓，再次宣稱將於春節期間罷工。華航則在除夕當 (4) 日開記者會反擊，表示雙方談判過程描述有出入，引起大眾對華航誤解，總經理謝世謙更指出，三大議題仍有談判空間，部分已達共識，「員工都是公司重要資產，沒有什麼不能談的。」

謝世謙首先對雙方協商破局表示最深遺憾，並指出現在正是國人最重視的傳統假期，攸關千萬人出國及返鄉行程，華航慎重澄清疑慮，並承諾盡最大能力完成旅客輸運，讓所有國人與他們的家人放心。

華航指出，機師工會去年發動勞資爭議共 21 項，經桃園市政府勞動局於去年 8 月三次斡旋協調下，在 8 月 30 日公開儀式簽署協議並承諾，協商期間一年內暫緩罷工。去年 9 月 26 日起，在桃園市勞動局長親自主持協商會議下，五次會議中 21 項裡 5 項已達成共識，7 項雖仍在協商中，雙方已交換意見逐漸取得共識，惟尚未具體文字化。

此外，另外 9 項雖尚未排定協商日期，但每月均例行協商，並在雙方認可下逐步落實協議，過程均有雙方簽字同意的會議紀錄，華航並無寸步不讓。

而去年 12 月 27 日在桃園市勞動局建議下，雙方集中討論 3 項重大議題，包括第 13 個月全薪、飛時疲勞管理與勤務辛勞加給。其中第 13 個月全薪部分，華航所有人員第 13 個月年度獎金係按基本薪發放，至於機師工會要求機師應按全薪發放，華航考量到不宜獨厚機師，故雙方同意改以飛安獎金加倍發給，達成共識。為此，華航每年預計增加 1.2 億支出。

關於飛時疲勞管理，華航也說明，在今年 1 月 16 日會談中，機師工會針對八個航班要求變更派遣原則（要求加組員派遣或是當地住房），公司同意攜回研議，之後每三個月檢視一次；勤務辛勞加給部分，1 月 16 日機師工會才提出針對紅眼航班加發紅眼加給，另針對貨機航班加給等具體要求，公司尚未回應，工會旋於 1 月 21 日發送會員意見調查，意圖發動爭議行為。

華航資深副總張揚也表示，華航正駕駛每月薪資最低 34 萬，副駕駛最低 20 萬，尚不含第 13 個月年度獎金已優於同業，其他給付如零費每小時 5 美元、飛安獎金、年休假日數不足公司以更優惠倍率給付、國定假日出勤加倍工資、非待命抓飛獎金等等，都優於同業或華航獨有。



▲華航拿出勞資雙方協商的各種書面資料，表示資方並沒有放棄協商。(圖／林調遜攝)

且華航自 2015 年以來，不斷調增各職類同仁薪項，至今每年人事成本增加了 50 億，為永續經營，合理的要求一定本著誠意協商，但機師職業工會僅是華航眾多工會中的單一工會，華航一萬兩千多名員工，機師僅占不到十分之一，要求額外福利過高勢必排擠其他員工福利，也將損及華航市場競爭及股東權益，甚至影響未來長遠發展。

華航強調，機師職業工會一再對外宣傳罷工是為了飛安及過勞，但翻開會議紀錄及談判重心，幾乎都是調整福利及待遇，工會不願談判的癥結，也是對公司退讓程度及給予條件不夠滿意，但結果卻被塑造成至今沒有成果、沒有誠意，此種指責並非事實也十分的不公平。

最後，華航還發布聲明指出，雙方在去年 8 月 30 日公開簽署協議並承諾協商期間一年內暫緩罷工，協商持續進行中工會突然發動爭議行為，已違反雙方協議及誠信協商，依勞委會過去函釋，罷工不能僅由理監事決定，這次罷工如果工會執意由理監事決定後續，除了違反一年的和平協商義務承諾外，恐有違法疑慮。



華航強調，若機師工會執意無視原本可以談判的協商機會，利用國人最需要華航的時刻，以最具爭議的罷工行為，作為意氣用事的情緒出口，不僅傷害國人感情，也傷害國人對華航甚至對機師整個職業階層的信任與評價，呼籲機師能審慎思考，兼顧理念傳達與社會責任。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』