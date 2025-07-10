國籍四大航空上半年營收連袂飛出新高紀錄 下半年續熱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-10 19:17

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國籍四大航空公司今 (10) 日公布 6 月營收數字，全面創下上半年營收達同期新高紀錄，進入下半年後，迎來暑期旅遊旺季，各大航空新航線也將陸續開出，在新台幣升值驅動國人赴海外旅遊的趨勢下，航空業持續樂觀可期。

長榮航上半年合併營收創新高。(圖：長榮航提供)

華航 6 月合併營收 168.93 億元，月增 1.64%、年減 3.82%，累計上半年合併營收 1040.62 億元，年增 5.24%，創同期新高。

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長榮航 6 月合併營收 185.43 億元，月增 1.4%、年減 4.51%，累計上半年合併營收 1102.51 億元，年增 2.76%，創同期新高。

星宇航空 6 月合併營收 37.55 億元，月增 9.84%、年增 22.01%，累計上半年合併營收 219.64 億元，年增 34.48%，創同期新高。

台灣虎航 6 月合併營收 12.71 億元，月增 1.86%、年減 10.53%，累計上半年合併營收 84.54 億元，年增 2.92%，也創同期新高。

長榮航表示，6 月客運市場受關稅議題及國際局勢動盪影響，旅客在休閒旅遊消費上採觀望態度，訂位表現初期走緩，不過，隨出發日臨近，訂位量逐漸升溫，歐美長程線因傳統旺季帶動，載客率接近 9 成，東北亞、東南亞航線在親子旅遊需求推升下，也達 8 成以上。

空運方面，長榮航指出，6 月中國空運出口需求回溫，同時，台灣 AI 伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，整體貨運營穩定增長。

星宇則表示，雖輸美電商需求整體下滑，仍受惠於 7 月 9 日美國關稅展延截止前的出貨潮、美洲輸亞生鮮蔬果銷況熱絡，以及東南亞鮮貨與一般貨品出貨動能強勁，短期貨運市場仍維持高熱度。

為因應暑期需求，星宇航空針對沖繩、東京和名古屋等熱門航點增班及放大機型，並預計於 8 月 22 日正式開闢日本第 12 個航點 - 宮古島市 (下地島)。