未來幾天很刺激威力彩和大樂透雙摃龜獎金繼續ㄠ下去

▲除夕大樂透與威力彩頭獎通通無人中獎，大樂透獎金 1.26 億元、威力彩頭獎累積金額 2.96 億元，將分別在明 (大年初一) 與大年初三開獎。（圖／陳柏年攝） ▲除夕大樂透與威力彩頭獎通通無人中獎，大樂透獎金 1.26 億元、威力彩頭獎累積金額 2.96 億元，將分別在明 (大年初一) 與大年初三開獎。（圖／陳柏年攝）

除夕夜彩券開獎結果揭曉，今（4）日開獎的大樂透與威力彩頭獎通通無人中獎，大樂透獎金 1.26 億元、威力彩頭獎累積金額 2.96 億元，將分別在明天 (大年初一) 與大年初三開獎，預計大樂透下期獎金上看 2 億、威力彩上看 3.3 億元。

大樂透今晚加開的春節大紅包獎號為 02、03、13、15、19、26、35、38 和 47，本期共開出 47 組，其中 38 組為一注獨得，每名中獎人各得 100 萬元獎金，8 組為兩注均分，每人分得 50 萬元獎金，1 組為 3 注均分，每人各分得 33 萬 3,333 元。

開出本期春節大紅包獎項的投注站共 57 家，其中，雲林縣斗南鎮的「金財神商行」於上週六 (2/2) 即開出一注春節大紅包，今天晚上再次開出；位於台北市信義區的「金順發行」自 106 年以來每年都有春節大紅包的開出紀錄，至今天為止，累計已開出 4 注。

台彩表示，大樂透今年春節加碼一共要送出 360 組 100 萬元的春節大紅包，自 2/1 起至今天晚上已累計開出 117 組，尚餘 243 組的 100 萬元大紅包待送出，明天 (2/5) 開獎的大樂透頭獎上看 2 億元，並將繼續加開春節大紅包獎項，想中獎的民眾務必把握機會。

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