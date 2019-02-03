9天連假該怎麼過？推薦你10款遊戲好過年！

▲9 天連假該怎麼過？《NOWnews》推薦你 10 款遊戲好過年！（圖／SIET 提供） ▲9 天連假該怎麼過？《NOWnews》推薦你 10 款遊戲好過年！（圖／SIET 提供）

今年的年假共有9天超長假期，在這9天中除了四處跟親戚、朋友拜年之外，另一個要做的事當然就是玩電玩囉！《NOWnews》特別為玩家挑選了10款可以自己玩、也能和家人朋友同樂的好遊戲，讓你在年假時不怕沒遊戲可以玩！一、《勇者鬥惡龍創世小玩家2：破壞神席德與空蕩島》-PS4/Switch延續《創世小玩家1》的好評，這次《創世小玩家2》依舊被許多玩家稱為「精神時光屋」，記者本身也有這種感覺，常常只不過覺得蓋了幾間屋子而已，結果就被偷走了好幾個小時。《創世小玩家2》可以照著任務順順走、也能盡情發揮想像力打造屬於自己的村莊，對於任何類型的玩家都相當適合。二、《太吾繪卷》-Steam去年9月在Steam平台發售後，隨即造成超級大爆紅的武俠角色扮演遊戲《太吾繪卷》，更被玩家譽為真正「會呼吸的武林」，玩家在遊戲中扮演代代相傳的「太吾」來對抗邪魔「相樞」。而在培養下一代「太吾」的期間，時間也是不知不覺間就會流失掉，是款殺時間的好遊戲。三、《審判之眼：死神的遺言》-PC由日本知名男星木村拓哉主演的偵探懸疑遊戲《審判之眼：死神的遺言》，去年12月發售後獲得玩家好評，劇情每個章節最後都有大爆點，讓你忍不住想要趕快看到接下來的發展。整部劇情也就像在看一齣精采日劇一樣，相當推薦給喜歡日劇、或是從來沒接觸過《人中之龍》系列的玩家。四、《惡靈古堡2 重製版》-PS4/Switch/PC過年怎麼少的了「紅色」呢？《惡靈古堡2 重製版》滿滿的番茄醬要給你今年最大的紅喜氣！除了可以自己一個人玩、享受暴君和利卡滿滿的壓迫感之外，也相當適合晚上找三五好友一起壯膽來玩，保證會有和一個人玩時截然不同的遊戲體驗！五、《任天堂明星大亂鬥 特別版》-Switch說到過年闔家同樂遊戲，那一定少不了從休閒到職業所有客群都吃下的《任天堂明星大亂鬥 特別版》。撇開職業方面不談，本作絕對是過年集會時最適合拿出來玩的遊戲之一，簡單（？）的操作、超多知名角色任君挑選，就算只是亂按一通也很有可看性的遊戲風格，過年炒熱氣氛的遊戲就決定是你了！六、《超級瑪利歐派對》-Switch繼上面提到的《任天堂明星大亂鬥 特別版》之外，另一款能與和親朋好友一同享受的遊戲，甚至可能還比大亂鬥來的適合多人遊玩！超過80種的小遊戲、還有大富翁類型的遊戲模式，如同遊戲名《超級瑪利歐派對》一樣，玩家在遊玩時就能感受到派對的歡樂氣氛。七、《New 超級瑪利歐兄弟U 豪華版》-Switch接下來推薦的還是任天堂的遊戲！《New 超級瑪利歐兄弟U 豪華版》是將原本WIIU平台的《超級瑪利歐兄弟U》 移植到Switch的加強版。本作採用了瑪利歐最經典的2D橫向卷軸式玩法，而且最多還可以4名玩家同時遊玩，關卡也多達164個關卡，絕對可以喚起每個人小時候最美好的回憶。八、《榮耀戰魂》-PS4/Xbox/PChttp://https://youtu.be/PDELaG1YreU2月 PS Plus 送的免費遊戲，當然要好好的來試玩一下囉。《榮耀戰魂》2017年發售後，遊戲中「維京、中世紀、武士」三大風格擄獲許多玩家的心，而且去年更新增了「武林」第四陣營。不過很可惜的是免費版並沒辦法玩到「武林」，如果玩過之後對這種砍殺遊戲很喜歡的話，趁這個機會入坑也不錯哦！九、《碧血狂殺2》-PS4/Xbox什麼？這不是去年10月推出的遊戲嗎？不過考量到最近一波PS4超級大降價，想必有很多初入坑的玩家，那麼《碧血狂殺2》也絕對是過年必玩的一款遊戲囉。不但可以享受西部牛仔的生活步調，還能像GTA一樣見人就殺。不過唯一比較可惜的就是劇情比較慢熱，千萬要撐過前面啊！十、《戰神》-PS4最後壓軸的就留給2018年度最佳遊戲《戰神》！雖然戰神去年4月就已經發售，但是理由如同上面提到的《碧血狂殺2》一樣，是專門推薦給新入坑的玩家。流暢的動作、驚人的一鏡到底鏡頭、加上容易引起玩家共鳴的故事情節，如果新入坑還不趁過年時體驗《戰神》，那麼這個年可是白過了哦！

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