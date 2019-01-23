2019年三大投資新觀念 「波動加劇」為新常態

全球經濟景氣不樂觀，各大研究機構紛紛調降 2019 年經濟成長率預估值，且中美貿易戰極可能再度引爆、歐洲地區不穩定的政經情勢，都將可能持續衝擊今年國際金融市場，當「波動加劇」極可能成為新常態之際，元大投信研究團隊建議，投資人應建立三大投資新觀念：「AI、多重資產配置、ETF 定存股」，才足以在 2019 年「戰勝波動」。

AI 趨勢興起，元大全球人工智慧 ETF 研究團隊指出，AI 的發展可直接降低企業成本，有助生產力大幅提高，根據知名市調機構 Gartner 預估，AI 市場規模將由 2016 年的 300 億美元一路高速成長，2020 年將達到 3000 億美元之譜，短短四年大幅激增十倍。

看好 AI 產業發展，今年也有許多投信業者紛紛推出 AI 商品，投資人在選擇 AI 相關標的又該如何選擇呢？元大全球人工智慧 ETF 研究團隊建議，挑選時應優先選擇具有：AI 高關聯度、成分透明的商品，以元大全球人工智慧 ETF 為例，其所追蹤的 STOXX 全球人工智慧指數以人工智慧相關產業營收來源為篩選指標，為市場上最具代表性的人工智慧指數，有別於目前市場上其他 AI 基金所追蹤指數包含 AI 與機器人。

另元大投信表示，AI 不僅僅只是投資標的，更可做為投資工具，將 AI 導入投資系統、作為輔助，更能有效發揮 AI 的價值，由「人腦」與「電腦（AI）」相互結合而生的投資建議，將產出 1+1 大於 2 的效能，有助投資人在市場出現波動時提早因應，元大投信全面導入 AI，積極推動智能化發展轉型，在投信 2.0 時代，投資人只要善用智能化投資平台，並搭配投資組合分散風險，便能跳脫舊有的傳統投資方式，升級為結合 AI 的智能化投資法。

2019 年波動加劇，若投資人仍沿襲舊有的投資習慣，鎖定特定產品標的、透過投資單一、特定投資商品，買低賣高，從中賺取價差，風險將大幅提高，2019 年應特別留意如何「分散風險」，避免集中在特定商品，元大實質多重資產基金研究團隊建議，全球市場不確定高，造成股市與債市明顯波動，因此在前景渾沌時，建議投資人在資產配置時更應重視「多元性」，「多元化配置」可避免雞蛋都放在同一個籃子裡可能產生的風險。

對於無暇顧盤的投資人而言，選擇「組合式基金」、「多重資產基金」是相對簡便的「懶人投資法」，組合式基金布局範圍可遍布全球資產類型，經理人會依照市場變化隨時因應，投資人不需要花太多時間調整資產組合內容，相當適合紀律性投資策略 (如定期定額) 的長期投資人。當股債甚至可能出現同跌的趨勢，則可選擇實質資產的基金來做為配置，例如元大實質多重資產基金。

過去投資人選擇定存股標的時，偏好選擇穩定配息的大型權值股，但在當「波動加劇」極可能成為新常態的今年，投資配置時應盡可能「分散再分散」，建議可選擇 ETF 作為定存股標的，例如元大台灣 50 ETF(0050-TW)、元大高股息 ETF(0056-TW) 都是適合的標的，ETF 投資多檔股票，有機會避免個股波動引發的風險。

