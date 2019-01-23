【富蘭克林】目標日期基金夯 在美規模突破1.2兆美元

◆退休投資追報酬不如控風險 目標日期策略廣受青睞

美國投資公司協會 (ICI) 公布 2018 年第 3 季美國退休金投資資料，專為退休投資設計的目標日期基金(Target Date Fund, TDF)，規模向上突破 1.2 兆美元（見圖），其中確定提撥制、個人退休帳戶以及其他投資來源資金，均呈淨流入。富蘭克林華美投信指出，該數據顯示全球退休資產規模最大的美國，退休投資面對各類資產震盪加劇，已認知到追報酬不如控風險，正持續投入兼顧成長性與市場波動度的目標日期基金，從長期投資角度逐步進行退休準備。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼分析，退休金準備主要是支付未來退休生活所需，面對退休金缺口，許多人選擇透過投資理財填補，不過退休投資動輒二、三十年，一般投資人要自行進行資產配置，以尋求長期穩定正報酬表現並不容易，更多時候反倒難以判別投資的是標的成長潛力，還是盲目置資產於波動風險，並非合適的退休準備策略。

邱良弼進一步指出，參考 2006 年以來各類資產表現（見表），過去繳出平均正報酬表現的各類主要資產，在 2018 年多數出現修正，意即一旦風險控管不慎造成資產過度損失，將影響投資成果需要更多時間等待回本，這對只有一次機會的退休準備十分不利。因此退休資產應從控制下檔風險的角度思考，適當投入目標日期基金：初期以較積極策略盡可能創造資產成長，後隨退休年齡的接近程度調整投資目標並控管風險，主動逐步降低風險性資產比重，應對長期市場波動。

富蘭克林華美投信建議，退休金準備絕非取決於投資標的是否具有潛在高報酬，更重要是注重投資組合風險的控管，才是正確方針。退休資產投入兼顧成長性且重視風險控管的目標日期基金，將主動避開評價高估與波動度較高的市場，專注於布局低波動、具長期增值潛力之標的，同時可善用時間複利助一臂之力，愈早開始投資，就愈有機會在退休年齡到達前，藉由適當投資策略補足退休金缺口，進而實現理想退休目標。

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